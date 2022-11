Biden: vabariiklastel on aeg ära otsustada, mida nad endast kujutavad

USA Demokraatlik Partei säilitas vahevalimisetel järgmiseks kaheks aastaks kontrolli senati üle. USA presidendi Joe Bideni sõnul on Vabariiklikul Parteil nüüd aeg asjade üle järele mõelda.

Vabariiklaste oodatud suurt võitu nendel valimistel ei tulnud.

"Ja ma arvan, et Vabariiklikul Parteil tuleb, nii nagu seda on teinud ka teised parteid minevikus, ära otsustada, mida nad endast kujutavad," ütles Biden.

Senati demokraatliku enamuse liidri Chuck Schumeri sõnul lükkas Ameerika rahvas tagasi Vabariikliku Partei vägivaldse retoorika, mis väljendus eriti teravalt abordi küsimuses.

"Ja ma palun oma vabariiklastest kolleege, me võime paljudes küsimustes jääda eriarvamusele. See on aus. Kuid ärgem olgem lõhestavalt negatiivsed. Ärgem salligem tigedust ja vägivalda, isegi küsitlusi läbi viivate isikute ja paljude teiste suhtes. Proovime jõuda ühe laua taha," ütles Schumer.

Demokraatidel on nüüd senatis 50 kohta, vabariiklastel 49. Viimane koht otsustatakse detsembris Georgia osariigis. Kui see peaks minema vabariiklastele ja senat jaguneks kahe partei vahel võrdselt, saaks otsustavaks hääleks asepresident Kamala Harrise oma.

Kuna häälte lugemine alles käib, siis pole välistatud, et vabariiklased võtavad oma kontrolli alla esindajatekoja ja see tähendaks, et neile jääks hulgaliselt võimalusi president Bideni ettevõtmiste nurjamiseks.