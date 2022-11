Reinsalu sõnul on Eesti muutnud oma Iisraeli-poliitikat

Eesti hääletas hiljuti ÜRO-s koos Ameerika Ühendriikidega Iisraeli hukka mõistmise vastu.

Reinsalu rääkis, et tegemist oli resolutsiooniga Iisraeli praktika kohta puutuvalt inimõigusi palestiinlaste suhtes okupeeritud Palestiina territooriumidel.

Tavaliselt on Eesti hääletanud Iisraeli hukkamõistmise poolt. Reinsalu kinnitusel on Eesti välispoliitika selles küsimuses muutunud. "Jah. Seda ma võin küll põhimõtteliselt öelda," sõnas Reinsalu.

"Minu lähenemisnurk on selline, et Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik ja kui Euroopa Liidul on ühine poliitiline positsioon, ka mingites ÜRO resolutsioonides, nii oli ka meie seisukoht ÜRO julgeolekunõukogu liikmena, siis loomulikult me käitume vastavalt Euroopa Liidu ühiselt kokku lepitud positsioonile. Kui aga Euroopa riikidel on erinevad vaated, siis kuulanud ära kõik erinevad nurgad, siis kindlasti on meie jaoks oluline argument koos Ameerika Ühendriikidega neid seisukohti kujundada," kommenteeris Reinsalu.