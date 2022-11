Habeck: Saksamaa peab vähendama oma sõltuvust Hiinast

"Me oleme loomulikult huvitatud kaubandusest Hiinaga, kuid mitte rumalast kaubandusest Hiinaga," ütles Habeck.

Habecki sõnul ei tohi Saksamaa liiga palju sõltuda ühest riigist.

"Kaubad, mis pärinevad tähtsatest sektoritest, nagu telekommunikatsioon, energiasektor, kiibid, peavad olema kaitstud. See ei tähenda, et äritegevuseks pole võimalust. Aga me peame hoolitsema, et meil oleks selles valdkonnas iseseisvus ja nii me praegu tegutseme," märkis Habeck.

Eelmisel nädalal vetostas Habeck Saksa kiibitehase müügi Hiina kapitalile. Habeck väitis siis, et Saksa kiibitehase müümine Hiina ettevõttele on potentsiaalne julgeolekurisk

Oktoobri lõpus kiitis Berliin heaks Hamburgi sadama terminali osaku müümise Hiina riigiettevõttele Cosco. Tehingu raames omandas Cosco Hamburgi sadama terminalist 24,9 protsenti. Algselt plaanis Cosco osta lausa 35 protsenti sadama terminaliärist.

Habeck ei toetanud Hiina investeeringut, kuid tõi välja, et hiinlased pidid investeeringut vähendama.

"Ma arvan, et see oli ainult poolik lahendus, mõnes mõttes poolik võit. Kuid meil on vaja valitsuses ühtsust. Ja see oli ainus viis selle ühtsuse saavutamiseks," ütles Habeck.