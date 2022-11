Transpordiamet paneb tööle kaks uut kiiruskaamerat

Harjumaa kiiruskaamera asub Tallinna–Paldiski maantee 36. kilomeetril ning mõõdab kiirust Paldiski-Tallinn suunal, teatas amet.

Lääne-Virumaa kiiruskaamera asub Tallinna-Narva maantee 97,3. kilomeetril ning mõõdab kiirust Narva-Tallinna suunal.

Eesti riigimaanteedel on 67 mõõtekabiini, millest viies on võimalik kiirust mõõta mõlemas suunas. Mõõtekabiinides on transpordiametil kasutada 36 mõõtesüsteemi, mida paigutatakse aeg-ajalt ümber.