Koondamiste hulk on kasvuteel ja on jõudnud ka IT-sektorisse

Tarkvaraettevõte Pipedrive koondab globaalselt 143 töötajat, ligikaudu pooled neist Tallinna ja Tartu kontorist. Teateid koondamistest on viimasel ajal tulnud teistestki ettevõtetest, töötukassa kinnitusel on alates oktoobrikuust koondamisteadete hulk kasvanud.

Kui majanduses üldiselt hakkasid kõledamad tuuled puhuma juba kevadel, siis IT-sektorist paistsid need mööda minevat. Seda siiski vaid esialgu.

"Eks IT aitab enamuse ettevõtteid nende tegevusi automatiseerida ja kui klientidel läheb raskeks, siis see tõmbab hoogu tagasi ka IT-sektorist. Mitte et heade IT-inimeste järele poleks enam nõudlust, aga kasv ja tempo on aeglustunud ja tuleb vastavalt sellele ka reageerida," rääkis Pipedrive'i tehnoloogiajuht Agur Jõgi.

Pipedrive on nüüd sunnitud koondama umbes 13 protsenti oma töötajatest.

"Pipedrive teenindab eelkõige väikeettevõtteid, pakkudes neile müügitarkvara ja keerulistes majandustingimustes loomulikult väikeettevõtted saavad esimesena pihta. Teisalt positiivne on see, et kui majanduses midagi muutub, siis väikeettevõtted esimesena ka jälle tõusu ja uute ideedega reageerivad. Aga täna oleme jah selles seisus, kus osad meie kliendid on sellest situatsioonist pihta saanud ja peame oma tegevusi vastavalt sellele korrigeerima," ütles Jõgi.

Töötukassa kinnitas, et oktoobrikuust on märgata koondamiste sagenemist, mis puudutab eelkõige töötlevat tööstust.

"Pigem on see töötlev tööstus, puiduvaldkond, kust on tulnud teateid. Kui võtame võrdluseks 2020. aasta, kus olid pandeemiast tingitud koondamised, siis seal tuli aasta jooksul veidi rohkem kui 200 teadet ja töökohti kaotati 7500 ringis. Praegu on 96 teadet tulnud selle aasta jooksul ja ca 2700 töökohta, mis kaovad," rääkis töötukassa osakonnajuhataja Karin Andre.

Töötukassat informeeritakse kavandatavast koondamisest reeglina kuu aega ette.

"Kollektiivsete koondamiste teated näitavad meile, et majanduses on teatud jahtumist märgata. Seda on märgata ka tööpakkumiste poole pealt, neid on sel sügisel vähem kui tavapäraselt ja mis puudutab töötuse kasvu, siis inimesed, kes täna on koondamisteate saanud, neil töösuhted täna veel kehtivad, see statistikasse jõuab viitega," sõnas Andre.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor massilist tööpuuduse kasvu praegu ei tähelda, kuid tõdeb, et trend on ülespoole.

"Registreeritud töötus on liikunud tõusvad trendis ülespoole, aga see ei ole midagi väga laiapõhjalist praegu. Ennekõike see on märgatav olnud töötlevas tööstuses ja just selles osas, mis kuidagi oli seotud Rootsi turu kinnisvarasektoriga. Eestis eelkõige puidutööstus, mööblitööstus," ütles Nestor.