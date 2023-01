USA ettevõte Microsoft kavatseb koondada üle 10 000 töötaja, teatas ettevõtte tegevjuht Satya Nadella. Viimastel kuudel on suurkoondamisi teinud mitmed tuntud USA tehnoloogiaettevõtted.

Tehnoloogiaettevõte Microsoft plaanib sel kolmapäeval koondada 10 000 töötajat, vahendas The Wall Street Journal. Koondatakse ka insenere, kinnitas Bloombergile asjaga kursis olev allikas. Hiljuti on omi ridu hõrendanud mitmed suuremad tehnoloogiaettevõtted.

Microsofti tegevjuhi Satya Nadella kinnitusel mõjutab suurkoondamine vähem kui viit protsenti ettevõtte tööjõust üle maailma. Nadella juhtis oma teatas tähelepanu, et mitmel pool maailmas on majanduslangus või risk langeda majanduslangusesse ning seetõttu peab ettevõte ettevaatlikult käituma.

Varasemalt mõjutasid tööjõu koondamised vähem kui ühte protsenti Microsofti 200 000 töötajast. Eelmised koondamislained toimusid oktoobris ja enne seda juulis.

Ettevõte on peatanud uute inimeste juurde palkamise mitmes ettevõtte osas. Amazon, Facebooki emafirma Meta, Twitter ja Salesforce on viimastel kuudel koondanud tuhandeid inimesi, kuid Microsoft on piirdunud kärbetega väiksemas ulatuses.

Viimase aasta jooksul on Microsofti aktsiad langenud 23 protsenti, juhtis tähelepanu Bloomberg. Sky News teatas varem, et ettevõte plaanib koondada tuhandeid inimesi ning Insideri kohaselt kavatseb Microsoft vähendada oma värbamisega tegelevate töötajate arvu kolmandiku võrra.