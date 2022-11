Hiiumaa Pühalepa kiriku tornikiiver valmib Saaremaal

Pühalepa kiriku torn Hiiumaal saab järgmisel aastal uue tornikiivri. Selle konstruktsiooni ehitamisel on aga erakordne see, et Hiiumaa kiriku 15 meetri kõrgust torni ehitatakse juba mitmendat kuud hoopis Saaremaal.

Saarlasi on juba mõnda aega huvitanud, mida küll peidetakse Kuressaares ühes kilega varjatud tornis. Seal ehitatakse hiidlastele kirikutorni – Pühalepa kiriku senine tornikiiver saab järgmisel aastal uue konstruktsiooni ja üllatusena ka senisest hoopis teistsuguse välisilme.

"Tornikiiver Pühalepas on ajalooliselt olnud puitkatetega – erinevad puitkatted ja praegu seal on laastukate. Aga nüüd on siis koguduse ja muinsuskaitse otsus, et tuleb plekk ja tuleb vaskplekist kiivrikate," rääkis Rändmeister OÜ juhataja Juhan Kilumets.

Kui tornikiiver ehitatakse valmis Saaremaal, siis omakorda materjal ehk puit on saadud nii Räpina kui ka Vormsi metsadest.

Pühalepas on praegu tornikiiver küll püsti, aga sealt on juba ära toodud üks oluline detail – see, mis veel vanast, 1838. aastal ehitatud konstruktsioonist kõlbas uude konstruktsiooni taaskasutusse võtta.

"Ütleme, et mingi ajaloolise sideme võiks ju vana asjaga luua. Ja kuna see oli ainuke võimalik asi, pluss see veel, et tal on teatud daatumid peal, siis oleks väga-väga kahju sellest loobuda olnud. Me nimetame ennast ikkagi restauraatoriteks, mitte uusehitajateks," selgitas Rändmeister OÜ restauraator Priit Pihel.

Paar nädalat on veel puuseppadel nokitsemist ja siis hakatakse kõike jälle lahti võtma, puit immutatakse ka putukate vastu ja viiaksegi detailid lahtivõetuna naabersaarele ja pannakse siis kiriku kõrval torn jälle kokku.

"Selle jaoks on meil ikkagi tehtud omaette märgistus. Iga sektor on nummerdatud, ka emapuu peal kuni tipuni. Ja ütleme, et üks läheb kuni tipuni üheks ja kaheksa läheb kuni tipuni kaheksaks," kirjeldas Pihel.

Tornikiiver kaalub umbes kuus kuni kümme tonni, ütles Rändmeister OÜ restauraator Ando Siim.

Võib-olla saabki tulevane Pühalepa kirikutorn lausa maailmas ainulaadseks just oma ehituslogistika tõttu, et on valmis ehitatud esmalt hoopis naabersaarel.

Tõsi, samasugust ehituslogistikat on varem kasutanud ka Hiiumaa tuulikumeistrid, kes nii mõnegi Saaremaa tuuliku on varem Hiiumaal valmis ehitanud.