Pühalepa kiriku vana tornikiiver võeti maha

Pühalepa kiriku hoovi jõudis neljapäeva hommikul suur kraana. Ettevalmistused vana tornikiivri alla tõstmiseks käisid mitu tundi.

Pühalepa kirikutorni korrastava osaühingu Rändmeister juhataja Juhan Kilumets ütles, et kui tavaliselt tornikiivri kandekonstruktsioon proteesitakse ehk kohapeal asendatakse kahjustunud kohad tervete detailide või sõlmedega, siis Pühalepa kiriku tornikiiver oli selleks liiga viletsas seisus.

"Suur osa sellest kiivri kandekonstruktsioonist ehk risttalastikust ja sarikatest ja muudest sõlmedest on pehastunud või muul kombel kahjustunud. Seal on palju läbi aegade tehtud ka juhusliku võitu remonti, kiivrikate on problemaatiline. Lõik need probleemid summeerusid selleks otsuseks, et maha tõsta ja asendada siis täiesti uue kandekonstruktsiooni kiivriga," selgitas Kilumets.

Kui vana tornikiiver kraana abil õhku tõusis, oli see mõne minutiga sujuvalt maapinnal.

Nüüd järgneb töö kirikutorni müüridel ja ehk paari nädala pärast saab paika tõsta uue tornikiivri. See on praegu kilekatte all Pühalepa kiriku parklas.

Uue tornikiivri teeb ebatavaliseks fakt, et see ehitati tegelikult hoopis Saaremaal, võeti siis osadeks ning viidi Hiiumaale, kus see taas kokku pandi.

"See, et tehakse kuskil koduõuest kaugemal asja, on veel ekstra omaette haruldane lugu. Sellel on puhtalt tehnilised, logistilised põhjused, mitte midagi muud," ütles Kilumets.

Töö jätkub ka pärast uue kiivri paika tõstmist ning päris valmis saab Pühalepa kirikutorn kevadel.

Uues tornikiivris leiavad kasutust mõned vanad detailid. Näiteks vana torni keskposti lõik, millel on kirjas aasta 1838, ja vana torni tipus olnud kuul ja Hiiumaa ainuke kirikutorni kukk.