Eesti tõusis üleilmses korruptsiooniindeksis viiendaks

Eesti tõusis rahvusvahelise riskianalüüsi ettevõtte Global Risk Profile (GRP) koostatava ülemaailmse korruptsioonitaseme hinnangus aastaga ühe koha võrra ning on nüüd Põhjamaade järel vähimkorrumpeerunud riikide seas viies.

Korruptsiooni ning majanduskuritegevuse taset hindava globaalse korruptsiooniindeksi (GCI) esimesele positsioonile tõusis Norra (eelmisel aastal 2. kohal), millele järgnevad Soome, Rootsi, Taani (mullu 1. kohal) ja Eesti (2021. aastal 6. kohal).

Norra indeksi suuruseks hinnati 7,12, Soome näitaja on sel aastal 7,14, Rootsil 8,8, Taanil 10,98 ja Eestil 11,13.

Esimese Euroopa-välise riigina on Uus-Meremaa kuuendal kohal 11,7 punktiga ning sellele järgnevad Holland (13,74), Island (15,23), Austraalia (15,24) ja Iirimaa (15,47).

Kõige korrumpeerunumad riigid on GRP hinnangu kohaselt 196 analüüsitud riigi ja territooriumi hulgas Süüria (90,66), Põhja-Korea (87,97), Kongo Demokraatlik Vabariik (80,12), Jeemen (79,38) ja Lõuna-Sudaan (77,90).

Maailmajagudest on keskmiselt kõige madalama korruptsioonitasemega Euroopa riigid (skoor 30), millele järgnevad Okeaania (40,6) ja Põhja-Ameerika (43,8).

Ameerika Ühendriigid on GRP hinnangu kohaselt korruptsioonitasemelt 31. riik (skoor 25,32.), Hiina 117. (50,25) ja Venemaa 125. (51,88). Leedu on 23. kohal (skoor 21,79) ja Läti on 33. kohal (25,91)

Indeksi koostamisel võtab GRP arvesse nii avaliku kui erasektori korruptsioonitaset, mis määratakse hinnangute põhjal ning nn valgekraelise kuritegevuse (majanduskuritegude) ulatust, mis hõlmab näiteks rahapesu või terrorismi rahastamist. Kokku hinnatakse 42 näitajat.

GRP märgib oma raportis, et koroonapandeemia ajal rakendasid riigid majanduses erakorralisi toetusmeetmeid, mis avas täiendavad võimalused korruptsiooniks, altkäemaksudeks, võltsimisteks ja muuks avaliku raha väärkasutamiseks. Ehkki Euroopa riigid on kõige madalama korruptsioonitasemega, võivad just 2020.–2021. aastatel antud toetused olla põhjuseks mõningasele korruptsiooni kasvule, tõdes GRP.

Global Risk Profile on 2009. aastal tööd alustanud Šveitsi ettevõte, mis tegeleb riskihinnangute koostamisega hargmaistele ettevõtetele. Globaalne korruptsiooniindeks on üks GRP teenuseid, mida ettevõte pakub.