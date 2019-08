Basel AML Index on selle koostajate kinnitusel ainus mittetulundusorganisatsiooni poolt koostatud sõltumatu ja uuringutele põhinev indeks, mis reastab riigid lähtudes sellest, kui suur on seal risk rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks (ML/TF).

Riikide hindamisel arvestatakse nii süsteemi, mis on loodud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, kuid ka seonduvaid asjaolusid nagu korruptsioonitase, laiemad finantssektori reeglid, avalik läbipaistvus ning juriidlised ja poliitilised riskid.

Tabelis esikohal ehk riigiks, kus on kõige lihtsam tegeleda rahapesu või terrorismi rahastamisega, on Mosambiik. Järgnevad Laos, Myanmar, Afganistan ja Libeeria. Kõrgeima rahapesuriskiga riigiks Euroopas on 25. kohal olev Serbia. Ukraina on 37., Venemaa 48. ja USA 72. kohal. Suurima rahapesuriskiga Euroopa Liidu liikmesriigiks on 74. kohal olev Küpros.

Nagu mainitud, on väikseima rahapesuriskiga riigiks ehk riigiks, kus rahapesu vastu on astutud kõige tõhusamaid meetmeid, viimasel ehk 125. kohal olev Eesti. Eestist vahetult kõrgemal on tabelis vastavalt Soome, Uus-Meremaa, Makedoonia ja Rootsi.