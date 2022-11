Aina kasvav talisuplejate kogukond naudib ka võistlemist

Õhutemperatuur miinus üks, seitse kraadi vees, hall ja kõle novembrihommik. Kõige mõnusam oleks olla soojas teki all, aga nemad astuvad rõõmsalt merre. Miks peaks tahtma seda teha?

"Isegi kui see inimene tuleb natuke tõsisema näoga, siis kui ta veest välja tuleb, ta juba automaatselt naeratab. Ma ei tea, kas see on sellest, et külmast tõmbab nahk kokku ja siis lihtsalt lähevad suunurgad üles või see lihtsalt on see positiivne emotsioon. See on üks lihtsamaid asju, mida harrastada," ütles IceSwimi festivali korraldaja Aivar Tugedam.

See pole ainult lihtsaim viis tekitada endale adrenaliini ja häid emotsioone, vaid regulaarne karastamine hoiab ka haigused eemal.

"Sellest saadik pole tegelikult nohu olnud," kinnitas taliujuja Harri. "Ainuke haigus, mis mul on olnud selle viie aasta jooksul, on koroona. Varem oli ikka iga talv paar sellist probleemi."

Esimestele ujumaminejatele on kogenutel paar lihtsat nõuannet.

"Kindlasti mitte üksi minna. Üksi ei tasu. Kunagi ei tea, mis efekt või šokk võib tulla ja kindlasti tuleb olla piisavalt kaua sees esimene kord, et see külm tunne läheks üle. Sest kui ei ole, siis järgmine kord on ka kogu aeg külm," õpetas Harri.

Taliujumine kogub üha rohkem populaarsust ja inimesed käivad isegi võistlemas. Henri Kaarma on välisriikide ujumismaratonidel osalenud viimased 13 aastat.

Kõige uhkem on mitmete meistrivõistluste medalist ja 2014. aasta maailmarekordi omanik selle üle, et 2010 tegid nad esimese sportliku taliujumise võistluse Eestis üle mitmete aastakümnete ja sealtmaalt on hakanud sportlik harrastus kerima.

"Nagu isegi teate, taliujumise populaarsus on tõusnud. Selle üle on hea meel, et on läinud massidesse," lausus Kaarma.

Et toredast karastusest on saamas sportlik võistlusala, näitab asjaolu, et sügiskuudel peetud eri etappidel oli osalejaid üle saja. Populaarseimad distsipliinid on 25 meetri vabaujumine ja samal distantsil rinnuliujumine.

Maailma eri paigust käiakse võistlemas Tallinna IceSwimi festivalil, mis sel aastal stardib 28. novembril. Korraldajad osalejate võidujanu kõige olulisemaks ei pea.

"Aeg ei ole tegelikult üldse oluline, sa lihtsalt naudid oma 25 meetrit rinnuli ära seal või krooli või mis iganes sinu lemmikala on ja sa saad veel medali! See on müstika, ma ütlen. See on lihtsalt uskumatu, millised kaardid mängitakse inimestele kätte," ütles Tugedam.

Olümpial näevad entusiastid taliujumist enda sõnutsi ilmselt alles siis, kui lumi kliimasoojenemise järel sootuks kaob.