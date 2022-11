Muuga sadamas seisnud väetise ostja plaanib selle ära viia veel sel aastal

Vene ettevõtetele kehtestatud müügikeelu tõttu tuli Muuga sadamas seisva väetise omanikul taotleda selle äraviimiseks rahapesu andmebüroolt erandit, et see sanktsioonimäärusega vastuollu ei läheks.

"Me ostsime ta arvestusega kogu Baltikumi turule. Nüüd on vaja oodata ära, et saaks tehtud tolliformaalsused, kõik maksud makstud ja siis me laevade ja autodega toimetama Baltikumi klientidele. Enne tuleb veel ka kaup pakkida, suurem osa on ju lahtisel kujul. Kogu Baltikumi väetiste tarbimine aastas on kuni kaks miljonit tonni, et müügiga tõenäoliselt probleeme ei teki," rääkis ettevõtte tegevjuht Margus Venelaine.

Muugal DBT terminalis juba kuid seisnud väetis kuulus Vene keemiaettevõttele Acron. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet on pidevalt jälginud, et suur kogus väetist ei muutuks plahvatusohtlikuks.

"Tänaseks ei ole ammooniumnitraadi olukord kuidagi ohtlikumaks muutunud, on tehtud septembris ja oktoobris detonatsioonikindluse testid, mis vastavad nõuetele ja plahvatusohtu ei näita. Kui väetis ise ei ole ohtlik, siis ka äravedamisprotsess ei ole kuidagi ohtlik. Kui ahva hulgas pisut levib vale arusaamine, et kukkudes plahvatab või muutub ohtlikuks, siis seda kahtlemata ei ole seal," ütles TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Ammooniumnitraat on kavas Muuga sadamast ära viia veel selle aasta jooksul. Kuid DBT terminalis on kokku 80 000 tonni väetisi.

"Kõikide väetiste osas ettevõte tegutseb selle nimel, et need välja viia sealt. Otsitakse ostjaid erinevatele väetistele," ütles MKM ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler Sandra Värav.

Kuid Eestis on veel Vene ettevõtetele kuuluvaid väetisi, millest Eesti riik soovib vabaneda.

"Eestis on ka veel Sillamäe sadam, kus kahel sanktsioneeritud ettevõttel asuvad väetised, aga seal samamoodi väetis on kas äraviimisel või otsitakse täna ostjaid. Läbirääkmised ostjatega käivad, ettevõtted hoiavad riiki väga hästi kursis olukorraga. Ja kohe kui ostjad leitakse esitatakse taotlus kauba müügiks ja välja viimiseks rahapesu andmebüroole," rääkis Värav.

Sillamäel asuvad väetised kuuluvad nii DBT-le ja kui ka Eurochemile.