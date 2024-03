Tallinna Sadam pakub arendajatele Muuga sadama vabasid alasid

"Üha rohkem ettevõtteid on võtnud eesmärgiks oma tegevuse keskkonnajalajälje vähendamise, mis eeldab suuresti rohelisematele energiakandjatele üleminekut. Pole kahtlust, et fossiilsete kütuste asendamine keskkonnasõbralike alternatiividega ei puuduta mitte ainult laevandust, vaid kogu transpordisektorit. Seetõttu oleme eelkõige huvitatud leidmaks partnerit, kes rajaks Muuga sadamasse keskkonnasõbralike kütuste laadimis-, käitlemis- ja hoiustamiskompleksi," ütles Tallinna Sadama kommertsjuht Margus Vihman pressiteate vahendusel.

Samas ei välista sadam võimalust, et konkreetsele alale tekib ka mõni muu tootmis- või logistikakompleks, lisas ta.

Muuga sadama idaosas asuv arendatav ala on 76 274 ruutmeetri suurune, kuid seda on võimalik laiendada mere arvelt veel kuni 67 978 ruutmeetri võrra. Alal on juurdepääs 198 meetri pikkusele ja 10,8 meetri sügavusele kaile. Arendatava maa-ala kohta on Jõelähtme vallavalitsuse korraldusega kehtestatud detailplaneering, millega on planeeringuala jaotatud neljaks krundiks.

"Kehtiva detailplaneeringu järgi on ühele kruntidest määratud ehitusõigus veeldatud loodusliku maagaasi (LNG) terminali jaoks. Samas juhul, kui see ei ole võimalik või vajalik, siis võib krunti kasutada ka mõne muu kütuseterminali või tootmismaana, kus on võimalik rajada ladusid, tootmishooneid või muud vajalikku," selgitas Vihman.

Tallinna Sadam ootab, et potentsiaalne huviline esitaks oma arendusidee hiljemalt 31. maiks 2024 kirjeldades oma nägemust alade kasutusest, kaubamahtudest, investeeringu suurusest, ajakavast ning projekti omanikest või investoritest.

Muuga sadam on Eesti suurim kaubasadam. Sadama kinnitusel on seal kvaliteetne infrastruktuur, tihedad laevaühendused Skandinaavia ja Lääne-Euroopaga, raudtee- ja maanteeühendused lähiriikidega ning arendamisel Rail Baltica kaubajaam. Sadam lubab olla usaldusväärne äripartner ja pakub pikaajalisi maakasutuslepinguid.

"Ettevõte on pühendunud Eesti meretranspordi ja majanduse arendamisele, ning on avatud uuenduslikele ja keskkonnasõbralikele projektidele, toetab üleminekut taastuvatele ja alternatiivsetele energiaallikatele ning pakub rohelist elektrit. Lisaks osaleb Tallinna Sadam mitmesugustes projektides, mis käsitlevad tulevaste alternatiivsete kütuste küsimusi selles sektoris," öeldakse pressiteates.