OPEC+ võib tõsta nafta tootmist, kartes Vene nafta kadu maailmaturult

Saudi Araabia ja teised OPEC naftakartelli liikmed arutavad võimalikku nafta tootmise suurendamist, kinnitasid organisatsiooni delegaadid The Wall Street Journalile.

Nafta tootmise kasvu otsus siluks naftat tootvate riikide suhteid Ameerika Ühendriikidega ning tagaks maailmaturule nafta tarned, kuna sanktsioonid võivad hakata mõjutama Vene naftatööstust.

Allikate kinnitusel arutatakse nafta tootmise mahu suurendamist kuni 500 000 barreli võrra päevas. OPEC+ kohtumine toimub 4. detsembril.

Naftakartelli otsus tuleks sel juhul päev peale Euroopa Liidu ja G7 riikide kehtestatud Vene nafta hinnalae jõustumist. See samm võib aga Vene nafta maailmaturult ära viia.

Veel oktoobris otsustas OPEC+ nafta hinna tõstmiseks kollektiivselt nafta tootmist vähendada. Seda otsust kritiseeris mh tugevalt USA presidendi Joe Bideni administratsioon.

USA sõnul nõrgendas see otsus Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioone.

Nafta tootmise kasvatamise jutud hakkasid ringlema kui Bideni administratsioon ei lubanud USA föderaalkohtunikul andmast kohtu alla Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmani, keda süüdistatakse Saudi ajakirjaniku Jamal Khassoggi julmas mõrvas.

The Wall Street Journal tõi välja, et otsus nafta tootmist alandada on tavatu, kuna nafta hind on alates novembri esimesest nädalast langenud üle 10 protsendi.

Brent toornafta maksis esmaspäeval ligikaudu 87 dollarit naftabarreli kohta. Samal ajal West Texas Intermediate (WTI) naftabarrel langes alla 80 dollari. Nafta tootmise kasv tavaliselt viib hinnalanguseni, samas kui tootmise vähendamine viib hinnad kõrgemale.

OPEC+ delegaatide sõnul eeldatakse, et talvel on nõudlus nafta järele suurem. Samuti on OPEC ja seotud riigid hoolikalt jälginud G7 plaane kehtestada Vene naftale hinnalagi.

Hinnalae süsteemi kohaselt ei lubataks Venemaal müüa toornaftat teistele riikidele kui nafta hind ületab mingi konkreetse piiri.

Venemaa samas on hoiatanud, et keeldub hinnalae alusel toornaftat teistele riikidele müümast. Venemaa on üks kolmest maailma suurimast nafta tootjast.

Saudi Araabia naftaminister Abdulaziz bin Salman kinnitas eelmine kuu, et nemad tarnivad naftat "kõigile, kes seda vajavad". Selle ütles minister vastuseks küsimusele, mis puudutas võimalikku Vene nafta äralangemist maailmaturult.

Ka teised OPEC liikmed on lääneriikidele lehe sõnul teada andnud, et vajadusel tõstavad nad nafta tootmist Vene nafta asendamiseks.