Kolm Läti erakonda võivad järgmisel nädalal sõlmida koalitsioonilepingu

Läti parlamendisaadik Arvils Ašeradens (Uus Ühtsus) ütles, et erakonnad arutavad partnerite ettepanekuid valitsuse deklaratsiooni sõlmimiseks, milles määratakse järgmise valitsuse ülesanded ja eesmärgid. Ašeradensi sõnul võivad töö deklaratsiooni kallal lõppeda järgmise nädala alguses.

Teisipäeval kohtub peaminister ja läbirääkimiste juht Krišjanis Karinš (Uus Ühtsus) president Egils Levitsiga ja arutab uue valitsuse moodustamist. Kolmapäeval kohtuvad Karinši kodupartei esindajad potentsiaalsete koalitsioonipartneritega, vahendas LSM.

Läbirääkimistel osalevad poliitikud tunnistavad, et viimasel ajal on tehtud edusamme. Mõned küsimused on aga endiselt lahtised, erimeelsusi tekitab näiteks aseministrite küsimus järgmises valitsuses.

Edgars Tavars (Ühinenud Nimekiri) ütles, et deklaratsiooni koostamisel suuri vastuolusid pole ja hiljemalt detsembri keskpaigaks võiks uus valitsus paigas olla.

Läti viimased parlamendivalimised võitis Karinši juhitud Uus Ühtsus.

Lätis venib uue võimuliidu moodustamine. Kõnelused on kestnud juba üle kuu. Plaanitavas võimuliidus oleks kolm parteid. Kokku oleks sellel koalitsioonil aga ainult 54 kohta.