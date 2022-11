Clevon alustas Belgias robotkulleri katseprojektiga

Brüsseli lähedal asuvas Londerzeeli väikelinnas peavad kohalikud tänasest harjuma uue asukaga. Nimelt hakkab kohaliku Colruyti poeketi jaotuskeskuse ja poe vahet liikuma Eesti ettevõtte Clevoni robotkuller. Tänasel testpäeval juhiti robotit küll üle interneti, ent tulevikus hakkab ta inimestele toidutellimusi kohale viima iseseisvalt. Belgia seadused päris juhita sõidukit teele ei luba, ent praegune mudel lubas teha erandi.

"Me saime tuua väga palju näiteid Eestist. Me oleme Eesti teedel juba kaks ja pool aastat autodega sõitnud. Ja seda kogemust, mis meil on Eesti teedel, võeti siin väga tõsiselt ja aluseks lubamaks meid siinsetele teedele," sõnas Clevoni tegevjuht Sander Sebastian Agur.

Flandria intelligentse transpordisüsteemi insener Kristof Rombaut ütles, et föderaalne transpordiamet koos Flandria omaga nõustusid erandiga, sest siin on juhtimises segamudel. "Sõidukil on sensorid, mis reageerivad liiklusele. Seega inimjuhtimist ja automatiseeritust saab vahetada, mis on tehnoloogiliselt üsna revolutsiooniline. Eriti esimest korda Belgia tavateedel," sõnas Rombaut.

Kui Tallinna elanikud on harjunud erinevate pakirobotitega, siis Belgias nõuab see veel omajagu kohanemist. Ehk robotkulleritel on siinsel turul potentsiaali märkimisväärselt laieneda. Seejuures on ka võimalikud mahud Eesti omadest kümneid kordi suuremad. Näiteks Colruyt grupi eelmise aasta käive oli ligi 10 miljardit eurot.

"Me kõige pealt testime siin Londerzeelis ja seejärel vaatame juba uusi asukohti, kuhu oma teenust laiendada. Colruyt grupi poolt on meil väga head indikatsioonid, mis tähendab, et me saame katta kogu Belgia meie sõidukitega vastavalt sellele kui hästi meil siin Londerzeelis läheb. Lähme samm-sammult," sõnas Agur.