Armeenia peaminister kritiseeris Jerevanis oma liitlasi

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan kritiseeris Jerevanis Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni sama organisatsiooni tippkohtumisel, kuna viimane ei teinud 2020. aastal midagi Armeenia toetamiseks Armeenia-Aserbaidžaani sõjas. Organisatsioonil on kuus liiget, sh Venemaa, Kasahstan ja Armeenia.

Kolmapäeval toimus Armeenia pealinnas Jerevanis Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni tippkohtumine.

Kohtumisel kritiseeris Armeenia peaminister Nikol Pašinjan kohale tulnud riikide esindajaid, kuna organisatsioon ei aidanud 2020. aastal Armeeniat sõjas Aserbaidžaani vastu, vahendas Raadio Vaba Euroopa.

Organisatsiooni kuuluvad peale Armeenia veel Venemaa, Valgevene, Kasahstan, Kõrgõzstan ja Tadžikistan.

Pašinjan tõi välja, et Armeenia toetas käesoleva aasta jaanuaris Kasahstani koheselt kui riigi president Kassõm-Jomart Tokajev soovis organisatsiooni kuuluvate riikide sõjalist abi seoses Kasahstanis puhkenud rahutustega.

Jaanuaris hukkus Kasahstani valitsusvastaste protestide käigus ligikaudu 238 inimest, sh 19 julgeolekutöötajat.

Armeenia peaminister rõhutas, et Aserbaidžaan on rünnanud viimase kahe aasta jooksul Armeeniat vähemalt kolm korda. Pašinjan väljendas nördimust, et organisatsiooni poolt ei tulnud reaktsiooni Aserbaidžaani tegudele.

Peaministri sõnul on see suur löök organisatsiooni mainele.

2020. aastal lõppes Armeenia-Aserbaidžaani sõda Aserbaidžaani jaoks võiduga. Aserbaidžaani väed suutsid tagasi vallutada ulatuslikud alad, mis langesid Armeenia või Armeeniaga seotud mässulise Mägi-Karabahhi piirkonna vägede kätte eelmise sõja käigus.

Jerevanis protestisid kolmapäeval sajad inimesed, kes nõudsid Armeenia lahkumist Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsioonist. Protestijate hulgas oli Ukraina kodanikke, kes protestisid Venemaa agressiooni vastu.