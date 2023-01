Armeenia president: julgeolekulepped Aserbaidžaani rünnaku ajal ei toiminud

Armeenia ja Eesti president tõdesid kohtumisel Kadriorus, et kahe riigi suhted on head. Kohtumisel räägiti koostöövõimalustest Euroopa Liiduga ning Armeenia ja Aserbaidžaani teravnenud suhetest.

Armeenia president Vahagn Hatšaturjan avaldas kahetsust, et kuigi Venemaa on Armeenia julgeoleku tagaja, on olnud mõningaid probleeme, mida loodetakse lahendada kõneluste kaudu.

Armeenia presidendi hinnangul on Aserbaidžaani agressiivsus kasvanud ning viimane rünnak eelmise aasta septembris näitas, et olemasolevad kollektiivsed mehhanismid ei toimi.

"Sel hetkel oleksid kollektiivse julgeolekuleppe organisatsiooni riigid või Venemaa pidanud meile pakkuma toetust, ka sõjalist. Nii nagu Eesti, on ka Armeenia väike riik, kes ei saa oma julgeolekut üksi tagada ning vajab rahvusvahelist organisatsiooni või suurt riiki enda toetamiseks. Kahjuks oli meil lootus, et meie mehhanism töötab, kuid need ootused ei olnud õigustatud," rääkis Hatšaturjan.