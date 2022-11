Osa Moldovast on jätkuvalt elektrita

Moldova pealinnas Chișinăus ja suuremas osas riigis on elektrivarustatus taastatud, riigi lõunaosa on aga jätkuvalt elektrita. Katkestuse põhjuseks on Venemaa õhurünnakud naaberriigi Ukraina elektritaristule.

NASA viimaste päevade satelliidipiltidelt on selgelt näha Ukraina kohal lasuv pimedus, aga näha on ka, kuidas Moldova piirkonniti pimedaks jääb. Ukraina on oluline Moldova elektriga varustaja ning kui kõrgepingeliinid raketirünnakuis kannatada saavad, jääb osaliselt või täielikult pimedaks ka Moldova, ehkki tema kellegagi ei sõdi.

Moldova valitsus on Moskva jaoks küll pinnuks silmas, sest on sarnaselt Ukrainale võtnud selge sihi Venemaast eemale, Lääne-Euroopasse lõimumise poole. Ka paljude, just vanemate moldovalaste jaoks on praegune kehv energiaolukord just sellest tingitud.

"See on valitsuse süü. Nad on lollid, pole osanud sõlmida head gaasilepingut Venemaaga," kommenteeris üks Chișinău elanik.

Poliitikavaatlejad hoiatavad, et Moskva-meelsetel meeleavaldustel ei osaleta siiski ainult siirast usust Venemaa-orientatsiooni paremusse.

"Venemeelsed oligarhid üritavad Moldovas võimule tagasi tulla. Nii nad maksavad inimestele, et neid tänavaile saada ja neid toetab Moskva," ütles poliitikavaatleja Sergiu Tofilat.

Kui Chișinăus elekter ära läks, jäi pimedusse ka energeetikaministeerium ning minister Constantin Borosan pidi oma rahva saatust jagama. Ministri hinnangul tuleks elektrile ja gaasile kehtestada hinnalagi, selle vastu on aga rahandusministeerium, kus väidetakse, et hinnalae kulusid ei suuda riik lihtsalt kanda. Veidi on abi olnud Euroopa Liidu toetusrahast, aga ainult natuke.

"Muidugi aitab 200 miljonit eurot tublisti vähendada mõju tarbijate rahakotile, kuid siiski, meile on vaja suuremat toetust. Ennustuste kohaselt kulub viie talvekuuga – novembrist märtsini – 1,1 miljardit eurot," rääkis Borosan.

Suurem osa moldovalastest usub siiski end eeloleval talvelgi toime tulevat, kui just Venemaa gaasikraani täiesti kinni ei keera.