Peruu saab varsti oma viienda peaministri lühikese aja jooksul

Ladina-Ameerika riigis Peruus on kasvanud vastasseis vasakpoolse presidendi Pedro Castillo ja riigi parlamendi vahel. Castillo ametisse määratud peaminister Anibal Torres astus hiljuti tagasi. Peruus on peale peaministrite tihedalt vahetunud ka presidendid – alates 2016. aastast on neid olnud tervelt viis.