Eesti saadab kevadeks Ukrainasse moodullasteaia

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ja moodulhoonete tootja Harmet sõlmisid reedel lepingu lasteaia ehitamiseks ning käivitati kell, mis näitab, kui palju aega on lasteaia valmimiseni jäänud.

Leping Harmetiga on lasteaia esimese etapi elluviimiseks, mis tähendab nelja rühmaruumi ehitamist 80 lapsele. Teises etapis laieneb lasteaed veel nelja rühma võrra, mahutades kokku 160 last.

"Praegu ta tuleb 30 moodulist. Seal on siis erinevate otstarvetega moodulid, mis on rühmaruumid, tehnilised osad. Sellest pannakse hoone kokku ja lastel on seal tore olla," ütles Harmeti tegevjuht Alo Tamm.

Riskide maandamiseks tuleb suurem osa ettevalmistustöid teha väljaspool Ukrainat ning hoida kohapeal tehtavate tööde maht võimalikult väike. Lasteaia alla tuleb ka pommivarjend.

"See on üks 15 objektist, mis Ukraina riigi poolt meile anti. Valiti välja Ovrutši linn ja linna poolt lasteaed, kuna seda on võimalik moodulversioonina kõige kiiremini ja efektiivsemalt ehitada ja seetõttu saigi välja valitud just moodullasteaed," rääkis Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse tegevjuhi kohusetäitja Andrea Kivi.