ERR Ukrainas: Ovrutšis avati Eesti abil valminud moodullasteaed

Lasteaia ehitus Žõtomõri oblastis on esimene suuremahuline Eesti arengukoostööprojekt, kus avalik ja erasektor ühise eesmärgi nimel koos tegutsevad.

Ovrutsi moodullasteaed. Autor/allikas: Välisministeerium

"See on kõige ilusam. Nii hea tunne on, et niivõrd lühikese ajaga – augustist juunini – on meil suurepärane lasteaed valmis. Lapsed saavad nüüd uksest sisse astuda. Lapsed kellelt varastati lapsepõlv," rääkis Ovrutši linnapea Ivan Korud.

"Kui ma tulin siia lasteaeda, tekkis mulle tunne, et sisenesin Eestisse. Meie jaoks ei ole see lihtsalt ilus kingitus, vaid isegi suurejooneline kink. Millestki sellisest ei oleks isegi osanud unistada. Siin on kõik väga põhjalikult tehtud, kõik on laste õnneks ja arenguks olemas," ütles lasteaia direktor Natalia Dubovik.

"See on väga praktilise tähendusega, kuna päriselt saavadki Žõtomõri lapsed hakata siin käima turvaliselt. Ja tähtis on, et siin on varjend. Ja mis on veel tähtis, et see on üks esimesi rahvusvahelisi projekte ülesehitamise mõttes," rääkis Eesti välisminister Margus Tsahkna.

Järgmine objekt, mida Eesti aitab taastada, on Ovrutši linna sild, mis peaks valmima septembris ja mille jaoks Eesti annab miljon eurot.