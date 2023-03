Pärnust läksid teele esimesed Ukrainasse rajatava Ovrutši lasteaia moodulid

Neljapäeva hommikul oli Harmetis 12 moodulit autodele seatud ja kohe teele asumas. Ettevõtte tootmisüksuste juht Rauno Loonurm ütles "Aktuaalsele kaamerale", et selle projekti tähtaeg oli väga lühike – alates lepingu allakirjutamisest 25. novembril pidid moodulid 120 päevaga valmis olema.

"Selle aja sisse pidi mahtuma projekteerimine, tootmise ettevalmistus, materjalide ostmine. Suured tänud kõikidele koostööpartneritele, et kõik materjalid olid õigeaegselt kohal. Projektijuhtimine selle projekti puhul oli ülivõimas. Kogu meeskond tuli kaasa. Kuna meil Harmetis töötab praegu üle 200 ukrainlase, siis emotsioon on tugev, et nendega koostöös teha seda Ukraina jaoks," rääkis Loonurm.

Järgmisel nädalal läheb teele veel 12 moodulit ja ülejärgmisel kümme.

"Kui tavaolukorras kestab projekteerimine minimaalselt pool aastat, siis praegu on meil terve projekti üleandmiseks pool aastat. Kindlasti see seab omad piirangud, aga täna julgen öelda, et me ei ole pidanud tegema järeleandmisi mitte üheski punktis. Moodulid lähevad kohale lõpetatult. Moodulid saavad paika nii nagu vaja ja maja antakse üle 13. mail," ütles Harmeti projektijuht Jüri Juurikas.

Lasteaia tellija on Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV). Mullu juunis käidi Ovrutšis kohal ja leiti, et moodullasteaiaks sobiv koht on seal olemas.

"Toimus kaks hanget. Üks oligi moodulprojekteerimine ja ehitamine moodulitele. Ja teine oli pommivarjend, väliala ja trassid. Selle võitis Nordecon. Ja Noredecon teeb neid töid koos oma Ukraina tütarettevõtte Euroconiga," ütles ESTDEV-i Ukraina projektide juht Tarmo Needo.

Kui kõik õnnestub, ehitatakse lasteaiale juurde teine tiib, kuhu mahub veel 80 last.