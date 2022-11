Eesti katoliiklased said püha Johannes Paulus II reliikvia

Eesti katoliiklased said endale püha Johannes Paulus II reliikvia – piisa kunagise paavsti verd. Reliikvia on Tallinna Peeter-Pauli katedraalis ja huvilised saavad seda kevadel vaatama minna.

Katoliku kirikus on reliikviatel mitu taset. Madalama astme reliikviate hulka kuuluvad näiteks esemed, mis kuulusid pühakule. Püha Johannes Paulus II verepiisk riidetükil on kõige kõrgema astme reliikvia.

"Prantsusmaal, Itaalias, Portugalis, Saksamaal on valdavalt igas katoliku kirikus kellegi pühaku reliikviad. Ma arvan, et püha Johannes Paulus II kohalolu on meil siin kindlasti väga eriliselt esindatud," rääkis Eesti Katoliku kiriku pressiesindaja Marge Paas.

Reliikvia pannakse Peeter-Pauli katedraali Maarja kabelisse 2. aprillil, Johannes Paulus II surma-aastapäeval ning kõigil on võimalik seda vaatama minna.

Tuleva aasta septembris möödub 30 aastat, kui paavst Johannes Paulus II külastas Eestit. Seoses selle tähtpäevaga pöördus Peeter-Pauli kogudus Krakowi piiskopi poole palvega saada reliikvia. Praegu käivad arutelud ka selle üle, mil moel tähistada 30. aasta möödumist Johannes Paulus II visiidist.

"Et need inimesed, kes 30 aastat tagasi kohtusid Raekoja platsil paavstiga, saaks taas meenutada mälestusi ja olla ehk temaga koos sel mäelstuspäeval ja näidata austust sellele reliikviale," ütles Paas.