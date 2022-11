Vaatamata riigi ennetustööle on narkootikumidega katsetamine kasvanud

Kuigi riik on küll aastaid teinud ennetustööd, et uusi narkomaane peale ei kasvaks, näitab trend, et erinevate narkootikumidega katsetamine on alates 1990. aastatest hoopis tõusnud nii noorte kui ka täiskasvanute seas. Kõige populaarsem narkootikum on kanep, sest seda on lihtne kätte saada ja selle hind pole 15 aasta jooksul tõusnud.

E-sigaretid muutuvad üha populaarsemaks, ent sugugi vähem populaarne ei ole ka kanep. Paraku ei ole kanep nii ohutu kui popmaailmast mulje võib jääda. Halvemal juhul jõuavad inimesed psühhiaatriahaiglasse.

"Kanep on Eesti elanikkonnas enim tarvitatav keelatud narkootiline aine. See ei ole aastatega muutunud," sõnas Tervise Arengu Instituudi narkomaania ennetamiskeskuse juht Aljona Kurbatova.

TAI uuringust selgub, et kõigist uimasteid proovinutest üle 90 protsendi on teinud just kanepit. Ja sellega alustatakse väga vara. Kolmandik 15- kuni 16-aastastest on narkootikume vähemalt proovinud, veerand just kanepit.

"Aktiivsem kasutamine jääbki umbes 14 kuni 15 eluaastasse, kes on sellised varased alustajad," ütles psühhiaater Ants Kask.

Enamik noori piirdub ühe-kahe proovimiskorraga. Sageli pole esmakogemus meeldiv ja uudishimu saab rahuldatud. Kask soovitab ka selle esimese korra proovimata jätta ja oma uudishimu millelegi ohutumale suunata, sest ta näeb, milleni ekslikult ohutuks peetav harjumus viia võib.

"Kes juba proovivad üle kahe korra, seal on tõenäoliselt juba huvi ja meeldivus tekkinud. Sellisel juhul kasutatakse ka regulaarselt ja sagedamini. /.../ Tihtipeale need inimesed ei tule ravile mitte sellepärast, et nad teadvustavad, et neil on tekkinud sõltuvusprobleemid, vaid nad tulevad hoopis teistel põhjustel. Üks küllaltki sage mure neil on alanenud meeleolu, depressiivsus. Kõik tundub mõttetu," selgitas Kask.

Tarvitajad peavad kanepit ohutuks narkootikumiks, sest füüsiline sõltuvus tekib kümnel kuni 20 protsendil ning tõsisemaid psüühilisi probleeme, mis kujunevad pikema aja jooksul, nagu mälu- ja koordinatsiooniprobleemid ning apaatia, ei osatagi alati seostada kanepiga. Kuid kanepi puhul on just psüühiline sõltuvus raskem, toonitas Kask.

Kase kabinetti jõutakse keskmiselt kaks-kolm aastat pärast kanepisuitsetamisega alguse tegemist.

"Kui kanepit hakatakse tarvitama mingisuguse meeleseisundi tekitamiseks või negatiivsetest emotsioonidest vabanemiseks, on neil oluliselt suurem risk saada mingi psüühikahäire. Väita, et see on ohutu – kindlasti ei ole," ütles Kask.

"Väga tihti me näeme seda, et inimesed tarvitavad kanepit selleks, et depressiooni ja ärevusega toime tulla või mingite muude emotsioonidega toime tulla. Siin tekibki nõiaring – nad enda arvates ravivad ennast, aga tegelikult nad süvendavad neid probleeme," selgitas Kurbatova.

Nende puhul võib kanep toimida justkui päästikuna, mis vallandab psühhoosi, mis muidu ehk jäänuks avaldumata.

"Kui 100 inimesest üks saaks muidu ilma kanepita psühhoosi, siis kui kõik need 100 inimest tarvitaksid kanepit, siis neid psühhoosiga patsiente on kolm. /.../ Psüühikahäiretega patsientide seas, võib öelda, umbes pooled tarvitavad midagi," ütles Kask.

Psühhoosiga kaasneb ärevus, hirmud, kahtlustamine ehk nihkunud taju. Kui kolmandikul jääb psühhoos ühekordseks episoodiks, siis paraku kolmandikul võib välja areneda skisofreenia, mis on juba eluaegne haigus. Ohustatumad on ka need, kes kanepitarvitamisega varem alustavad, sest närvisüsteem pole veel lõpuni välja arenenud.

"Küpsemine toimub noore täiskasvanu eani, 24. eluaastani. Teatud funktsioonid, mis on seotud impulsiivsuse ja planeerimisega, aju saab päris valmis alles umbes 40. eluaastaks," rääkis Kask.

Varane alustamine on osalt seotud kanepi hõlpsa kättesaadavusega. Ja hinnaga – kui muidu ägavad kõik majandussektorid hinnatõusu käes, siis kanepigramm maksab 20 eurot ja see hind on püsinud muutumatuna juba 15 aastat.

"Selline mitme aasta tagune levitamise viis oli tuttavate kaudu, käest kätte, klassikaaslaste kaudu, aga nüüd paraku tänu sotsiaalmeediagruppidele ja seal suhtluse hoogustumisele on sotsiaalmeedia kindlasti kujunenud noorte seas üheks olulisemaks levitamise kanaliks. /.../ Kui noorte hoiakud on sellised, et narkootikumide tarvitamine on okei ja uimastite proovimine on okei, siis see aine on leitav," rääkis politsei- ja piirivalveameti kriminaalbüroo narkokuritegude talituse juht Rait Pikaro.

Seetõttu on töö noortega politsei prioriteet – seal annab ennetustööga veel kahju ära hoida.

"Esimesed kontaktid noortega, kellel on võimalikud mured, on võimalikult pehmed ja suunavad, mitte karistavad. /.../ On olemas programm "Puhas tulevik", kuhu meie piirkonnakonstaablid aitavad noori, kui vaja on," ütles PIkaro.

Ka TAI ei tee narkoennetustööd üksikute kampaaniatena, vaid järjepidevalt. Noortele püütakse anda eeskätt sotsiaalseid toimetulekuoskusi, sest narkootikume hakatakse tarvitama eeskätt siis, kui oma probleemidega teisiti toime tulla ei osata. Lehelt narko.ee leiab ööpäevaringse anonüümne tugiliini, kust vajadusel suunatakse juba edasi ravile.

"See esmane abi on kättesaadav ja on ühe kõne või vestlusakna postituse kaugusel olemas ööpäevaringselt, aga kui vaja juba konkreetsemat, pikaajalisemat tuge, siis näiteks kanepi nõustamise programm on meil ka kaugteenusena kättesaadav," selgitas Kurbatova.

Kask leiab, et liiga palju tähelepanu pole ka vaja keelatud ainetele avalikult pöörata, sest siis võib efekt olla vastupidine. "Kui mingi asi on keelustatud, ju sellel on siis põhjus. Selliseid hoiatusi tasub võtta tõsiselt. Sellise rääkimise käigus võib tekkida ka mulje, et on mingi normaalse asjaga tegemist, sest see on nii levinud," selgitas Kask.

TAI kahe aasta tagused andmed näitavad, et kuu aja jooksul on vähemalt korra kanepit tarvitanud 5,2 protsenti elanikkonnast. Kõige rohkem on kanepitarvitajaid 16- kuni 24-aastaste seas, vanuse tõustes väheneb ka huvi kanepi vastu.

Piirkondadest tõusevad enim esile Tartu linn ja maakond, Rapla maakond ja Tallinna linn. Kõige madalam on huvi kanepi vastu Lõuna-Eestis: Põlva-, Valga- ja Võrumaal.