X!

Sotsiaalmeedia on narkootikumid noortele kättesaadavamaks teinud

Eesti
Süstlad.
Süstlad. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Turvatöötajatele teevad üha enam muret narkootikume tarvitavad noored. Politsei ja tervise arengu instituut tõdesid, et sotsiaalmeedia on muutnud narkootikumid kättesaadavamaks. Politsei andmeil on aga alkohol endiselt tunduvalt rohkem levinud.

Turvafirma Viking Security andmetel on tänavu üha enam juhtumeid, kus alaealised müüvad või tarvitavad kaubanduskeskustes ja meelelahutusaustustes lisaks kanepile täiesti avalikult ka kangemaid uimasteid.

"Noorte tarvitamist on kohe väga palju näha, sellepärast, et see mõjub neile palju tugevamalt kui alkohol ja nende käitumismuster muutub," selgitas turvafirma videosalvestuskeskuse juht Sander Nurgamaa.

"Tartus ühes keskuses läksid noorukid kambaga tualetti ja välja tulles üks nooruk kukkus kokku. Hilisema kontrollimise käigus tuvastati neilt mokatubaka karbi seest kotike, kus oli valge pulbriga jääkeained."

Tervise arengu instituudi (TAI) uuringud näitavad, et 30 protsenti alaealistest on oma elu jooksul tarvitanud narkootikume, mis on murettekitavalt suur number
telefonil Katri Abel-Ollo

TAI narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo sõnul on selliseid noori, kes alkoholi ei tarbi, ent narkootikume tarbivad väga üksikuid.

"Sageli ei ole see valik, kas üks või teine. Alkoholi ja tubakaga ka me tegelikult tohutut tõusu ei näe. See on ikka kolmandik, kes selliste ainetega eksperimenteerib ja neid tarvitab," selgitas ta, kuid lisas, et viimase 12 kuu jooksul on tarvitajate arv langenud.

Politsei kinnitusel on alkohol aga endiselt tunduvalt rohkem levinud kui narkootikumid.

"Alkoholijoobes noori tabatakse kindlasti suuremas ülekaalus kui narkojoobes. Kindlasti on suitsetamine või veipimine probleem ja esineb ka varavastast ja isikuvastast kuritegevust, aga öelda seda, et on toimunud oluline suurenemine uimastite tarbimises, meie väljakutsed ei näita," lausus PPA Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Rait Pikaro.

Küll kinnitavad turvafirma, politsei ja TAI, et uimastid on muutud väga lihtsasti kättesaadavaks. Kui alkoholi saab poest, siis uimasteid müüvad kurjategijad veebis.

"Seal ei ole enam tihti ka inimestevahelist kontakti. Ainete üleandmist tehakse läbi peidikute, makstakse krüptorahas. Selles mõttes on kurjategijad selgelt kasutanud sotsiaalmeedia kiirsuhtlusäppe enda kasuks. Ja see ohustab noori kindlasti rohkem kui varasem tänavadiiler," lisas Pikaro.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:24

Pühapäev tuleb vihmane

21:22

Maastikurattasarja finaaletapil triumfeerisid Tarassov ja Uibokand

21:11

Sotsiaalmeedia on narkootikumid noortele kättesaadavamaks teinud

20:49

Venemaa tappis õhurünnakus Kiievi oblastile 37 inimest Uuendatud

20:47

Nõmme United kaotas viiendat mängu järjest

20:07

Eesti koondise plaan Markkaneni ohjeldamiseks: peame olema väga füüsilised

19:38

VIDEO | Jürgenson tegi Paraguay rallil avarii

19:16

Valgevene võimud on salaja loomas dissidentide DNA-st andmebaasi

19:13

Üldliider Pogacar jättis Hispaania velotuuri pooleli

19:00

Kreutzwaldi ja Tuglase ristmik Tartus tähtajaks valmis ei saa

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13:21

Siim Kallas saadeti riiklike auavaldustega viimsele teele Uuendatud

20:49

Venemaa tappis õhurünnakus Kiievi oblastile 37 inimest Uuendatud

28.08

Suri kirjanik ja humorist Priit Aimla

09:19

Venemaal levivad vastakad väited mobilisatsiooni kohta

08:12

Otse kell 12.45: Siim Kallase ärasaatmine

28.08

Pevkur: ministeerium võtab kaitseväe varade haldamise ajutiselt üle

28.08

Venemaa must turg toidab Kanadas lokkavat autovarguste lainet

28.08

Ukraina tagandatud kaitseministrist saab Itaalia ministri nõunik

28.08

Sõja 1647. päev: Ukraina ründas Venemaa üht suurimat naftakäitist Jaroslavlis Uuendatud

15:52

Rosin Briti väljaandele: Venemaa sabotaaž on muutumas üha vägivaldsemaks

ilmateade

SPORT

21:22

Maastikurattasarja finaaletapil triumfeerisid Tarassov ja Uibokand

20:47

Nõmme United kaotas viiendat mängu järjest

20:07

Eesti koondise plaan Markkaneni ohjeldamiseks: peame olema väga füüsilised

19:38

VIDEO | Jürgenson tegi Paraguay rallil avarii

loe: kultuur

18:45

Vanemuine ja Läti rahvusooper vahetasid teatrimaju

15:45

Pildid: Hobusepea galeriis avati Andre Joosep Armingu esimene isikunäitus

15:43

Mart Kangro: uudishimu inimeste vastu, kellega ma töötan, paneb minu jaoks kõik paika

13:17

Pildid: Fotografiskas esines Läti ansambel Brainstorm

loe: eeter

13:31

Muinastulede öö eestvedaja: sel aastal on isegi Ameerikast kolm lõkketeadet tulnud

10:43

Sildvee: võrreldes "Terevisiooniga" on "Pealtnägijas" rohkem aega asjadesse sisse minna

28.08

Digiekspert: kõnekelm kasutab ohvri mõjutamiseks hirmutamist ja autoriteeti

28.08

Muusik Arno Tamm: ansambel Paabel ammutab inspiratsiooni arhiivides uidates

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (29.08.2026 18:00:00)

28.08

Päevakaja (28.08.2026 18:00:00)

28.08

Tervisekassa saavutab eelarvetasakaalu aastaks 2030

28.08

Riigikontroll leidis probleeme kaitseministeeriumi valitsusalas

28.08

Kaitseministeeriumi hinnangul on Venemaal raskusi strateegilise taristu kaitsel

28.08

Narva volikogu püüab muuta volikogu töö eestikeelseks

28.08

Võrumaa ühistranspordi muudatused eiravad hõreasustust

28.08

Raadiouudised (28.08.2026 15:00:00)

28.08

Norra soovib jätkata nafta- ja gaasiuuringuid Barentsi meres

28.08

Nädalavahetusel on oodata vihmast ilma

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo