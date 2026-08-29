Sotsiaalmeedia on narkootikumid noortele kättesaadavamaks teinud

Turvatöötajatele teevad üha enam muret narkootikume tarvitavad noored. Politsei ja tervise arengu instituut tõdesid, et sotsiaalmeedia on muutnud narkootikumid kättesaadavamaks. Politsei andmeil on aga alkohol endiselt tunduvalt rohkem levinud.

Turvafirma Viking Security andmetel on tänavu üha enam juhtumeid, kus alaealised müüvad või tarvitavad kaubanduskeskustes ja meelelahutusaustustes lisaks kanepile täiesti avalikult ka kangemaid uimasteid.

"Noorte tarvitamist on kohe väga palju näha, sellepärast, et see mõjub neile palju tugevamalt kui alkohol ja nende käitumismuster muutub," selgitas turvafirma videosalvestuskeskuse juht Sander Nurgamaa.

"Tartus ühes keskuses läksid noorukid kambaga tualetti ja välja tulles üks nooruk kukkus kokku. Hilisema kontrollimise käigus tuvastati neilt mokatubaka karbi seest kotike, kus oli valge pulbriga jääkeained."

Tervise arengu instituudi (TAI) uuringud näitavad, et 30 protsenti alaealistest on oma elu jooksul tarvitanud narkootikume, mis on murettekitavalt suur number

telefonil Katri Abel-Ollo

TAI narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo sõnul on selliseid noori, kes alkoholi ei tarbi, ent narkootikume tarbivad väga üksikuid.

"Sageli ei ole see valik, kas üks või teine. Alkoholi ja tubakaga ka me tegelikult tohutut tõusu ei näe. See on ikka kolmandik, kes selliste ainetega eksperimenteerib ja neid tarvitab," selgitas ta, kuid lisas, et viimase 12 kuu jooksul on tarvitajate arv langenud.

Politsei kinnitusel on alkohol aga endiselt tunduvalt rohkem levinud kui narkootikumid.

"Alkoholijoobes noori tabatakse kindlasti suuremas ülekaalus kui narkojoobes. Kindlasti on suitsetamine või veipimine probleem ja esineb ka varavastast ja isikuvastast kuritegevust, aga öelda seda, et on toimunud oluline suurenemine uimastite tarbimises, meie väljakutsed ei näita," lausus PPA Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Rait Pikaro.

Küll kinnitavad turvafirma, politsei ja TAI, et uimastid on muutud väga lihtsasti kättesaadavaks. Kui alkoholi saab poest, siis uimasteid müüvad kurjategijad veebis.

"Seal ei ole enam tihti ka inimestevahelist kontakti. Ainete üleandmist tehakse läbi peidikute, makstakse krüptorahas. Selles mõttes on kurjategijad selgelt kasutanud sotsiaalmeedia kiirsuhtlusäppe enda kasuks. Ja see ohustab noori kindlasti rohkem kui varasem tänavadiiler," lisas Pikaro.