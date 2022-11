Saksamaa tahab lihtsustada kodakondsusnõudeid

"Naturaliseerimine vajab paremaid reegleid. See puudutab austust ja on seotud meie õitsenguga. Kõik mehed ja naised annavad panuse tugevasse majandusse. On hea, kui nad valivad ka Saksamaa kodakondsuse," ütles Scholz.

Scholz rõhutas sisserändajate panust Saksamaa ülesehitamisel.

"Saksamaale tulnud naised ja mehed ning mõnikord lapsed on andnud suure panuse, et meie majandus on muutunud nii tugevaks kui see on praegu," ütles Scholz.

Saksa võimuliit leppis kodakondsusreformis kokku juba 2021. aasta lõpus. Siis sai läbi Angela Merkeli ajastu.

Saksa ajaleht Bild teatas reedel, et siseministeerium valmistab juba ette eelnõud. Selle kohaselt oleks naturaliseerimine võimalik pärast viit aastat elamist riigis. Praegu on see periood kaheksa aastat, vahendas Politico.

"Oleme mitmekesine ja kaasaegne sisseränderiik ja ma arvan, et seadusandlus peab seda kajastama," ütles reedel Saksamaa siseminister Nancy Faeser.