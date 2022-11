Jõulukuuskede hinnad on mullusega võrreldes kümnendiku tõusnud

Esimesest advendist tulid müügile jõulukuused. Kuusemüüjad ütlevad, et juba praegu võib kuuse koju tuua, kui seda õigesti hoida. Jõulukuuskede hinnad on tänavu kümnendiku võrra tõusnud. Valik on suur, aga Eesti metsa kuusk on enim nõutud.

Jõulukuuse lõikamine algab kolme-nelja-aastaselt, kui kasvud on pikad, et ei tekiks tühje kohti. Puu tüve läbi okste ei näe, isegi pärast seda, kui lumi on maha raputatud. Üraskiga Kangro puukoolis suuri probleeme pole, aga peab rohima.

"Alt niitmine – umbrohuga tegeleme rohkem. See on tähtsam asi. Kui alt liiga umbrohi sisse kasvab, siis kuusk jääb alt lihtsalt koledaks," lausus Kangro puukooli omanik Madis Haak.

Kui õues on külmakraadid ja puul on mahlad kinni, saabub jõulukuuse mahavõtmise aeg. Hind sõltub pikkusest. Näiteks Eesti Panga kirjaga kuusk on viis meetrit pikk.

"Siin on kolme- kuni kuuemeetrised. Need on 70 eurot kuni 250 eurot. Väiksemad kuused on teistel põldudel ja algavad 15 eurost kuni 45 euroni," lausus Haak.

Kuuski on väga erinevaid. On näiteks pensionäri kuusk, mis on selline väike ja sobib väga hästi näiteks öökapi peale.

Kasvandustest jõuavad puud aianduskaubamajadesse ja ostukeskuste ette. Kõige nõutum on ikkagi kohalik kuusk. Taanist tulevad nulud – need püsivad kauem, ütleb müüja. Hinnad on eelmise aastaga tõusnud kümnendiku võrra.

"Hinnad on väga vähe kasvanud. Võib-olla kuskil 10 protsenti. Aga meie valik ja nomenklatuur on niivõrd suur. Erinevaid jõulupuid alates väikestest potipuudest kuni suurte lõigatud jõulupuudeni on üle 80," lausus Hortese turundusjuht Riina Ruus.

Enne tuppa viimist võiks jõulupuud hoida külmas ja tüvest alt paar sentimeetrit maha lõigata. Toas peaks kuusk veenõus olema.