Rimi ostujuht: inimesed on hakanud odavamaid toidukaupu ostma

"Kindlasti on toidu ostmine muutunud. Tõusnud on kampaaniate osakaal ehk inimesed tunnevad aina rohkem huvi soodushinnaga toodete vastu. Ja kindlasti otsitakse ka odavamaid alternatiive samades kategooriates. Seetõttu on meil näiteks omamärgi toodete müük tõusnud, mis tähendab, et inimesed vahetavad kallimad tooted odavamate vastu kategooria sees," ütles Raak.

Tema sõnul on languses valmistoidu müük, sest inimesed on tõenäoliselt hakanud rohkem ise kodus toitu valmistama. Näiteks hakkliha ja lihatoodete müük ei ole küll otseselt kasvanud, aga nende langus on väiksem ja neid müüakse eelmise aasta tasemel, märkis Raak.

Samuti jätavad inimesed ära sellised tooted, mida nad on endale ostnud näiteks premeerimiseks, lisas Raak ning tõi esile piimatoodete kategoorias jogurtid ja desserdid, mille müük on suures langustrendis.

Kaupluste marginaalidele mõjub aga see, et kasvanud on müügile pakutavate toidukaupade hinnad ning kuna poekettide vaheline konkurents on väga tugev, siis tähendab see, et keegi väga palju hindu tõsta ei saa. Lisaks kärbib marginaale ka see, et inimesed ostavad odavamaid tooteid, millel on ka üldjuhul väiksemad marginaalid, selgitas Raak.

"Tervikpildis on endiselt hästi suur mõju ka energia hinnatõusul, mis viimasel kuul näitas küll natuke positiivsemat trendi, aga nüüd on hakanud taas kasvama ja see kindlasti mõjutab üldtulemust üsna negatiivselt," lisas ta.

Raak möönis, et viimane kuu on hinnatõusude hulk mõnevõrra väiksemaks jäänud ning samuti on teatud gruppide maailmaturu hinnad on näidanud stabiliseerumise märke. "Aga ma ei julgeks selle pealt veel teha ennustusi selle kohta, mis järgmine aasta toob. Jah, hetkel on väike rahunemine, aga ei julgeks öelda, et hinnad on paigas või rahunenud," lisas ta.

Küsimusele pühadekauba ostmise kohta ütles Raak, et nende müük on läinud "isegi üllatavalt hästi" ja tundub, et pühadelauad kaetakse ära ja selle pealt veel väga palju kokku ei hoita.

Statistikaameti kolmapäeval avaldatud ülevaate kohaselt tõusis Eesti tarbijahinnaindeks võrreldes eelmise aasta novembriga 21,3 protsenti ning 2021. aasta novembriga võrreldes mõjutasid indeksit enim eluaseme ning toidu ja mittealkohoolsete jookidega seotud hinnamuutused, mis kumbki andsid kogutõusust veidi üle 30 protsenti.