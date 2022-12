Islamiriik sai endale neljanda juhi kolme aasta jooksul

ISIS teatas, et nende neljas järjestikune juht hukkus lahingus. 2019. aastal tapsid USA üksused organisatsiooni tollase juhi Abu Bakr al-Baghdadi.

Reutersi teatel ei osalenud viimase ISISe juhi tapmises USA relvajõud. USA kaitseministeeriumi Pentagoni teatel tapsid mehe Vaba Süüria Armee võitlejad eelmine kuu.

The Times toob esile, et Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi kohta on vähe avalikult kättesaadavat infot.

Siiski tähendab tema hukkumine, et organisatsioonil ei lähe hästi, nendib The Times. Tema eelkäija Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi hukkus USA vägede rünnaku tõttu veebruaris Süürias.

Terroriorganisatsiooni ISIS esindaja ei kinnitanud millal ja kus nende alles hiljuti ametisse saanud juht hukkus. Organisatsiooni esindaja väitel hukkus Iraagist pärit mees lahinguolukorras.

USA Valge Maja rahvusliku julgeoleku esindaja John Kirby teatas, et tegu on positiivse uudisega.

Kuigi end islamiriigiks tituleeriv organisatsioon ei oma alates 2019. aastast enam territooriumi Süürias ega Iraagis tegeleb ISIS jätkuvalt aktiivselt terrorirünnakute läbiviimisega.

Islamiriigi uueks juhiks nimetati Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurayshi.