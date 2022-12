Edward Snowden sai Vene kodakondsuse

USA endine tuntud luuretöötaja Edward Snowden sai tema advokaadi kinnitusel Vene passi. Venemaa põhiseaduse kohaselt ei anna riik enda kodanikke välisriikidele välja. USA-s on Snowdenile esitatud süüdistus spionaažis ja varguses.

Edward Snowden sai tema advokaadi Anatoli Kušerena sõnul neljapäeval Venemaa passi ning andis vastavalt seaduse ka vande, vahendas Interfax.

Kušerena sõnul olevat Snowden õnnelik Vene Föderatsiooni kodakondsuse saamise eest. Advokaat tõi välja, et kõige olulisem on selle juures asjaolu, et Venemaa põhiseaduse kohaselt ei anna riik enda kodanikke välisriikidele välja.

Advokaadi sõnul kavatseb ka Snowdeni abikaasa taotleda Vene kodakondsust ning selleks kogutakse praegu vajalikke dokumente.

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas septembri lõpus seadluse, mis andis seadusandliku aluse Snowdenile kodakondsuse andmiseks.

Edward Snowden jõudis laiema avalikkuse ette 2013. aastal kui jagas avalikkusega infot USA luureagentuuride ulatusliku jälitustegevuse kohta.

USA-s esitati Snowdenile süüdistus spionaažis ja varguses.

Ameerika Ühendriikidest pages endine luuretöötaja algul Hong Kongi ja sealt Venemaale, kus talle anti elamisluba ja varjupaik.