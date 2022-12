USA esitles uut B-21 pommitajat

Tootja Northrop Grumman võitis hanke lennukite ehitamiseks 2015. aastal.

Ühe B-21 lennuki hinnaks prognoositi 2010. aastal ligikaudu 550 miljonit dollarit ehk inflatsiooniga korrigeeritult ulatuks praegu lennuki hind 750 miljoni dollarini.

USA õhuvägi ostab lennukeid vähemalt 100 ja asendab nendega praegu kasutuses olevad B-1 ja B-2 pommitajad.

Praegu on Ameerika õhujõudude kasutuses kolm pommitaja tüüpi, nendest kõige uuema B-2 esmalend jääb aastasse 1989. Külma sõja lõpu tõttu ehitati seda ka vaid 21 tükki, kirjeldas endine Eesti õhuväe ülem Jaak Tarien.

"Kuna poliitiliselt ei nähtud vajadust rahastada rohkemate B2 ehitamist või uute pommitajate ehitamist, siis see oli aktsepteeritud võimelünk. Nüüd viimasel tosinal aastal on Ameerika jõudnud sinna, et tuleb valmis olla ka võrdse vastasega sõjaks – selleks on vaja sellist strateegilist relva nagu uus pommitaja," rääkis Tarien.

Ehk B-21 Raider peaks suutma mööda hiilida ka Hiina ning Venemaa moodsamatest õhutõrjevõrkudest. Ning uut pommitajat loodavad ameeriklased ehitada seekord sada tükki.

"See on ülimalt oluline Eestile heidutuse mõttes. Kui peaks tekkima stsenaarium – mida me kõik loodame, et ei teki – et on siin piirkonnas Venemaa rünnak NATO vastu, siis esimestel tundidel, päevadel Venemaa tõenäoliselt kontrolliks õhuruumi. Selleks on väga tähtis, et on olemas meie tugeval liitlased võime tungida õhuruumi, mis ei ole sõbraliku kontrolli all ja seal täpselt sihtmärke pommitada."

Selleks ei lenda B21 tõenäoliselt oluliselt kõrgemal, kiiremini või kaugemale. Pigem katavad seda uued radarikiirgust neelavad materjalid ning pardal olevad arvutisüsteemid on oluliselt nutikamad.

"Tema täiendused kindlasti põhiliselt tulevadki infosüsteemides, sensorites, info kogumises, töötlemises, edastuses. Ma spekuleeriks, et see B21 võib tulla valikuliselt mehitatav. Et seal on inimese koht olemas, aga seal ei pea alati inimest olema."

Ka peaks uued süsteemid paremini arenguga sammu pidama.

"Sõjaliste süsteemide probleemid, mis ehitati seal 70-80ndatel, neil juba olid sellised targad lahendused sees, aga kuna nad olid kinnise arhitektuuriga, siis nad jäid tehnoloogia üldise arenguga ajast maha."

Kuid kõike detaile uue pommitaja võimetest valvavad ameeriklased kiivalt. Peale esimeste kaadrite lennukist endast ei avaldanud ameeriklased ka suurt midagi uut seda tutvustaval tseremoonial. Pigem rõhutas USA kaitseminister Lloyd Austin heidutuse tähtust.

"Ameerika kaitsevõime aluseks jääb alati heidutus. Me näitame järjekordselt kõigile võimalikele vaenlastele – agressiooni risk ja hind on palju suuremad kui ükskõik mis kasu, mida sellest loota," ütles ta.

Lennukit peaksid jõudma oma esimese lennuni 2023. aasta keskel, praegu on neid tootmises kuus.