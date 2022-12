Euroopa Liit kiitis heaks Prantsuse siselendude keelu kolmel liinil

Euroopa Komisjon kiitis heaks Prantsusmaa otsuse keelustada lennureisid kolmel lennuliinil riigi sees. Vastava otsuse tegi Prantsuse parlament juba 2021. aastal. Keelu eelduseks on piisavalt tihe rongiliiklus sihtkohtade vahel, teatas Euroopa Komisjon.

Prantsusmaa parlament otsustas juba 2021. aastal keelustada riigis siseriiklikud lennud juhul kui eksisteerib alternatiivne rongiühendus, mille abil jõuab sihtkohani vähemalt kahe ja poole tunni jooksul.

Algselt tahtis Prantsusmaa keelustada tervelt kaheksa siseriiklikku lennuliini, kuid sai Brüsselilt loa ainult kolme keelustamiseks – Pariis-Orlay ja Bordeaux, Nantes ja Lyon.

Euroopa Komisjoni sõnul peab lennuliini keelu puhul eksisteerima reaalne rongiliikluse alternatiiv ehk kahe linna vahel peab olema mitu rongireisi iga päev.

Euroopa Komisjoni teatel on Prantsusmaa vastav otsus õigustatud juhul, kui see ei mõjuta konkurentsi lennufirmade vahel ning ei ole piiravam, kui eesmärgi saavutamiseks vaja on.

Komisjoni sõnul tuleb antud otsus kahe aasta pärast üle vaadata ning esialgne otsus võib kesta kuni kolm aastat.

Juhul kui raudteeühendus paraneb, siis on võimalik lennuliini keeldu laiendada kolmele liinile – Pariisi Charles de Gaulle lennuvälja ja Lyoni ja Rennesi vahel, ning Lyoni ja Marseille'i vahel.

Prantsuse keskkonnaaktivistid tervitasid lennuliini keeldu, kuid rõhutasid, et riigi süsinikuheite vähendamiseks on vaja teha veel palju tööd, vahendas Politico.

Algupäraselt pakkus Prantsusmaa kokku kutsutud kliimakogu välja ettepaneku keelustada siseriiklikud lennud lennuliinidel, kus lennu saaks asendada neljatunnise rongireisiga.

Algset ettepanekut kärbiti, kuna selle vastu olid mitmed Prantsuse regioonid ning Prantsuse-Hollandi lennufirma KLM.

Prantsusmaa roheliste sekka kuuluv Euroopa parlamendi liige Karima Delli sõnul peaks naasma algse neljatunnise ettepaneku juurde. Samuti peaks tema sõnul meetme hulka kuuluma ka eralennukid, toob Politico esile.