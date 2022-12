Viking Line viib reisilaeva Viking XPRS Soome lipu alla

Ettevõte põhjendas otsust vajadusega lihtsustada töötajate värbamist ja võimaldada kogu personali juhtida ilma vahendajateta.

Soome lipu all oleva Viking XPRS-i ametikohtadele, välja arvatud mõned erandid, saavad kandideerida nii laeva praegused töötajad, keda on umbes 175, kui ka ettevõtte teiste Soome lipu all sõitvate laevade töötajad.

Ümberregistreerimine on plaanis viia lõpuni järgmise aasta esimeses kvartalis.

2008. aastal tegevust alustanud laev registreeriti Eesti laevaregistris 2014. aastal.