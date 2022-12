Jõululaadal Topeltkink müüsid lastekodulapsed enda valmistatud käsitööd

Laadal olid müügis maiustused, ehted, jõulukaunistused ja veel mitmed erinevad kingitused.

Aktiivsete müügimeeste Markuse ja Karlise kaubavalik oli lai ning palju oli juba esimese tunniga müüdudki.

"Mul on enamus otsas, aga pannilabidas, rahakassa, kuumaalus, õuna- ja piparmünditee, pärnaõietee. Ja siis on see lõikelaud," rääkis Markus. Markuse sõnul võttis puidust asjade meisterdamine võrdlemisi kaua aega.

Karlise laua poolelt sai soetada ka näiteks tema enda valmistatud küünla ja tee kinkepaki.

Kui mõned asjad olid valmis teinud täiskasvanud, siis lapsed panustasid ideedega. Nii valmisid Viljandi Perekodus värske ilmega riidest kotid.

"Mulle ei meeldi endale üldse need kotid, millel on peal koledad kirjad ja hakkasin neid peitma. Sealt tuligi see idee, et võib-olla teised tahavad ka selliseid kotte, mis on toreda pildiga, mitte imeliku kirjaga," kirjeldas Viljandi Perekodu peremaja vanem Anneli. "Kotid on minu tehtud, aga idee on tulnud lastelt."

Laada avanud õiguskantsler ja lasteombudsman Ülle Madise sõnas, et laat annab lastele võimlause õppida midagi oma kätega tegema ja raha väärtustama.

"Kõikide laste jaoks on oluline õppida ettevõtlikkust ja õppida seda, mida tähendab oma kätega tehtud kingitus. Eks tänapäeval on ju võimalik peaaegu kõike, kui raha on, osta ka masstootmise produktina, aga kui sa teed midagi ikka oma kätega, et siis sellel on eriline väärtus," rääkis Madise.