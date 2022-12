Soome meedia: CIA pidas Lipponeni lähedaseks Vene saatkonnaga

Memo oli kirjutatud 1982. aastal, kui Lipponen oli Soome sotsiaaldemokraatliku partei välissuhete juht. Kümme aastat hiljem sai Lipponenist sotsiaaldemokraatide esimees ning 13 aastat pärast selle koostamist Soome peaminister, märkis uudist vahendanud ajaleht Iltasanomat.

Leht märgib, et memo koostamise ajal olid Poola kommunistlikud võimud Nõukogude Liidu survel kehtestanud riigis sõjaseisukorra, et maha suruda ametiühinguliikumise Solidaarsus juhtimisel alanud võimudevastased rahutused. Nende käigus arreteeriti paljusid ning mõned inimesed said repressioonide käigus ka surma.

Euroopa demokraatlike riikide vasaktsentristlikud parteid olid aga lõhenenud küsimuses, kuidas Poolas toimuvale reageerida. Lipponen esindas Nõukogude Liidule meelepärast seisukohta, et vasakparteide ühendus Sotsialistlik Internatsionaal ei hakkaks toimunut karmilt kritiseerima.

STT märkis, et palus ka Lipponenilt kommentaari, aga viimane keeldus ajakirjanike küsimustele vastamast.

Agentuuri selgituste kohaselt oli memo selle koostamise ajal salastatud ja see tehti avalikuks juba 2007. aastal. Kuid siis jäi see Soome suhteid idanaabriga uurival Helsingi ülikooli ajalooprofessoril Kimmo Rentolal kahe silma vahele. Dokumendi avastas STT, kui töötas läbi CIA dokumente Soome poliitikute kohta.

Lipponen oli Soome peaminister aastatel 1995–2003. Aastatel 2003–2007 oli ta Soome parlamendi Eduskunna esimees. Ta lahkus poliitikast 2007. aasta parlamendivalimiste eel.

2008. aastal teatas Lipponen, et sõlmis Vene-Saksa gaasijuhet Nord Stream rajava rahvusvahelise kontsortsiumiga Nord Stream AG lepingu, mille kohaselt asub üheks aastaks tööle ettevõtte nõustajana.

2011. aastal naasis ta poliitikasse ning oli sotsiaaldemokraatide kandidaat 2012. aasta Soome presidendivalimistel. Ta kogus 1. voorus vaid 6,7 protsenti häältest jäädes viiendaks.