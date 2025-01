Soome endise peaministri sõnul oli NATO tippkohtumine põhiseadusevastane

1980ndatel lähedasi suhted Vene saatkonnaga omanud Lipponen kritiseeris Helsingis toimunud NATO tippkohtumist, kus Läänemere ääres asuvate allianssi liikmesriikide juhid arutasid merealuse taristu kaitsmist, vahendas Helsingin Sanomat.

Lipponeni sõnul oleks pidanud ka Soome peaminister kohtumisest osa võtma.

"President Niinistö juba tegi seda – ta korraldas Helsingis ad hoc Põhjamaade tippkohtumise ilma peaministrita. Hübriidtippkohtumine ilma peaminister Petteri Orpota on veelgi veidram. Presidendi kantselei on tõmmanud mütsist välja protokolli, mis on põhiseadusega vastuolus," Lipponen kirjutab HBL-i arvamusloos .

Helsingi tippkohtumist võõrustasid Soome president Alexander Stubb ja Eesti peaminister Kristen Michal. Kohal olid ka NATO peasekretär Mark Rutte, Euroopa Komisjoni asepresident Henna Virkkunen ja kuue NATO riigi juhid ning Soome kaitseminister Antti Häkkänen.

"Hübriidküsimused puudutavad mitme ministeeriumi jurisdiktsiooni. Kui peaminister ei saa kohal olla, peaks teda asendama rahandusminister Riikka Purra. Või tähendab presidendi kantselei mitteparlamentaarne protokoll, et Soomes saab olema samasugune autoritaarne režiim, nagu Balti riikides 1920.–1930. aastatel?" kirjutas Lipponen.

Lipponen oli Soome peaminister aastatel 1995–2003. Aastatel 2003–2007 oli ta Soome parlamendi Eduskunna esimees. Ta lahkus poliitikast 2007. aasta parlamendivalimiste eel.

Lipponenil olid 1980ndatel lähedased suhted Vene saatkonnaga, öeldakse USA Luure Keskagentuuri (CIA) memos.

Lipponen paljastas oma mälestusteraamatus, et Nõukogude Liidu julgeolekuagentuur KGB üritas teda kaks korda värvata oma agendiks, kirjutas Postimees.

2008. aastal teatas Lipponen, et sõlmis Vene-Saksa gaasijuhet Nord Stream rajava rahvusvahelise kontsortsiumiga Nord Stream AG lepingu, mille kohaselt asus üheks aastaks tööle ettevõtte nõustajana.

2011. aastal naasis ta poliitikasse ning oli sotsiaaldemokraatide kandidaat 2012. aasta Soome presidendivalimistel. Ta kogus 1. voorus vaid 6,7 protsenti häältest jäädes viiendaks.