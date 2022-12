Padisel korraldati sõjapõgenikele suur jõulusimman

NATO sõdurite etteastet ei osanud mitusada kohale tulnud Lääne-Harju vallas elavat ukrainlast oodatagi.

"Mulle meeldib see kontsert. Mulle meeldisid need muusikud. Britid. Nad tegid palju proove, see meeldis mulle," ütles Kirill.

"Väga meeldib see pidu. Suurepärane, et meist Eestis nii hoolitakse. Me oleme väga tänulikud nii sooja vastuvõtu ja kõige eest, mida eestlased meie, ukrainlaste heaks teevad," lausus Jekaterina.

Kontserdi avas märtsis Eestisse jõudnud Valeria, kelle sõnul on laulud ukrainlaste suus sõja algusest saati muutunud.

"Ma tahan laulda sellest, et sõda lõppeks. Nüüd on palju laule, palju laule, mis on üle läinud ukraina keelele. Ja on lauljaid, kes vene keele asemel laulavad nüüd ukraina keeles. On palju huvitavaid laule sõjast; sellest, kuidas see lõppeb, armastusest ja sellest, kuidas inimesed peagi kohtuvad; pered, kes on lahku läinud ja emad, kes on lastest lahutatud," rääkis Valeria Yemets.

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ütles, et peo korraldamine läks korda paljudele ja esinejaid lisandus veel päev varemgi.

"Ma arvan, nii nagu kõigil eestlastel, on jõulusoov see, et sõda seal lõppeks ja need inimesed saaksid naasta oma kodudesse. Ma arvan, see on minu, meie valla, kogu riigi soov," lausus Saat.

Lääne-Harju vallas elab praegu 405 ukrainlast. Sõja algusest on vallas elanud umbes tuhat põgenikku, neist osa on Ukrainasse tagasi läinud.