Riik moodustab aasta lõpuks viljavaru

Varude keskuse juhatuse liige Priit Ploompuu selgitas, et teravilja varu moodustamise otsus tegi riigikogu lisaeelarvega. Ajendiks oli kartus, et Venemaa sõja tõttu Ukrainas võib tekkida ülemaailmne viljakriis, kui Ukraina oma vilja eksportida ei saa.

"Täna ütleks, et see on suhteliselt hästi lahenenud, aga sellest hoolimata otsustasime oma viljavaru luua. Praegu oleme hanke lõppstaadiumis, kohe saame lepingule allkirjad alla ja selle varu loodud," ütles Ploompuu.

Samas toodab Eesti rohkem teravilja kui ise tarbib.

"Risk on pigem see, et kui globaalselt on defitsiit, siis eks meil on turumajandus, toodetud teravili müüakse parimale pakkujale ja me võime üks hetk avastada, et meie viljasalved on tühjad. Me moodustame selle varu nii, et proovime ära katta selle perioodi, mis algab aasta algusest ja kestab järgmise saagikoristuseni," selgitas varude keskuse juhatuse liige.

Ühte keskset riikliku viljasalve siiski ei ole. Keskus teeb vilja kokkuostjatega lepingud, et nemad hoiaks alati valmis riigile vajaliku koguse vilja. Kui tekib kriis, saab selle välja osta. Samamoodi on varude keskusel juba praegu valmistoidu varu, mis igale Eesti elanikule jaotades kestaks nädala.

"Me eeldame, et riigis on toiduvaru mitmes kihis. Igal leibkonnal võiks olla kodus oma varu, nädal aega, osadel ettevõtetel on tehtud oma varu, pluss kaubandusvõrgus on paras varu – kuu vähemalt. Lisaks meie toiduvaru, mille on riik loonud eraldi. See on viimane õlekõrs," rääkis Ploompu.

Tema sõnul on aga Soome varud oluliselt suuremad. Soomlased just suurendavad oma teravilja varu, et see kataks kaheksa ja pool kuud keskmist tarbimist.

"Soomlased hoiavad ainult toorainet, nad ei hoia valmistoitu. Selle eeldus on, et sellest toorainest sa saad toidukaupasid toota ka siis kui kasvõi elektrit ei ole või mingeid muud tootmissisendeid on puudu. Eestis oleme selles osas veel tee alguses. Tulevikus me tahaksime näha, et meie tootmine muutuks toimepidevamaks, siis me pigem looksime juurde tooraine varusid. Neid valmisvarusid ei oleks nii palju vaja, sest nende hoidmine on alati kulukam," selgitas varude keskuse esindaja.