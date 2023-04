Poola peatab ajutiselt Ukraina vilja impordi

"Me leppisime kokku, et piirame ja praegu ka peatame eksporti Poolasse," ütles Telus ajakirjanikele pärast oma Ukraina kolleegiga kohtumist.

"Transiit on endiselt lubatud, kuid me jälgime tähelepanelikult mõlemas riigis, et Ukraina vili Poolasse ei jääks," lisas Telus, kes astus ametisse neljapäeval pärast seda, kui ta eelkäija lahkus ametist põllumeeste protesti tõttu toodangu hinna languse vastu.

Rumeenias protestisid tuhanded põllumehed Ukraina teravilja impordi mõju vastu kohalikele hindadele, blokeerides traktoritega liiklust ja piiril kontrollpunkte, vahendas Reuters. Protestijad kutsusid Euroopa Komisjoni üles sekkuma.

"Me räägime ebaõiglasest konkurentsist Euroopa kogukonnas," ütles Rumeenia põllumajandustootjate ühingu juht Nicu Vasile. "Ma tean, et ka meie Ukraina kolleegid peavad müüma, kuid see on ebaõiglane konkurents," lisas ta.

Venemaa blokeeris pärast täiemahulist sissetungi Ukrainasse viimase Musta mere sadamad, mida mööda riik teravilja eksportis. Selle järel asus Ukraina kasutama alternatiivseid tarneteid läbi Euroopa Liidu liikmesriikide Poola ja Rumeenia.

Suur kogus Ukraina teravilja, mis on odavam kui Euroopa Liidus kasvatatud teravili, on aga jäänud logistikatõrgete tõttu Kesk-Euroopa riikidesse. See omakorda on tõstnud kohalike põllumeeste tootmishindu ja mõjutanud teravilja müüki. Ukraina teravili on kuni 2024. aasta juunini vabastatud Euroopa Liidus tollimaksudest.

Euroopa Komisjoni hinnangul on Poola, Rumeenia, Ungari, Bulgaaria ja Slovakkia põllumehed kaotanud odavama Ukraina teravilja sissevoolu tõttu kokku 417 miljonit eurot. Komisjon otsustas maksta põllupidajatele selle eest 56,3 miljoni euro ulatuses kompensatsiooni ning see peaks veel suurenema.

"See on konkreetne meede, kuid summad on väikesed, see on tõsi," ütles Rumeenia põllumajandusminister Petre Daea reedel. Ministeerium on lubanud kahekordistada komisjonilt saadavat summat.

Viie riigi peaministrid, nende seas Poola peaminister kirjutasid märtsis Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ning nõudsid Ukraina põllumajandustoodete impordi küsimusega tegelemist.