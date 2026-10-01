Eesti keelas Vene ja Valgevene viljatransiidi

Valitsus otsustas keelata riikliku sanktsiooniga Venemaalt ja Valgevenest pärineva teravilja transiidi läbi Eesti. Ehkki seni ei ole Venemaa ja Valgevene oma vilja ekspordiks Eestit kasutanud, välistab piirangu kehtestamine selle ka tulevikus.

Vene agressioonisõja tõttu Ukrainas on sisuliselt peatunud nii Venemaa kui ka Ukraina viljaeksport läbi Musta mere äärsete sadamate. Venemaa otsib oma viljale nüüd uusi väljaveoteid ning Lätit läbiv viljatransiit ongi viimastel kuudel järsult kasvanud.

"Venemaa ründab Ukraina sadamaid ja takistab Ukraina vilja jõudmist maailmaturule. Oleks küüniline lasta tal samal ajal oma vilja meie sadamate kaudu välja vedada. Eesti seda ei luba," ütles välisminister Margus Tsahkna pressiteate vahendusel.

Tsahkna sõnul on Eesti seisukoht olnud teada. "Ütlesime juba septembris, et Vene vilja veoks läbi Eesti ei maksa plaane teha. Nüüd paneme sellele ka riikliku sanktsiooniga punkti. Me ei hakka Venemaale tema enda algatatud sõja tagajärgi leevendama," rõhutas välisminister.

Ministeeriumi teatel on Venemaa teravilja transiit läbi Eesti seni olnud sisuliselt olematu. Keeld tagab, et Eestist ei saa Vene viljale uut transiiditeed.

Vene viljatransiidi peatamise plaanist läbi oma territooriumi on rääkinud ka Läti ja Leedu esindajad.

"Tegutseme koos Läti ja Leeduga selle nimel, et Vene vilja transiit ei toimuks läbi Balti riikide sadamate. Balti riigid ei saa lubada, et meie sadamate kaudu toetatakse Venemaa sõjamajandust," rõhutas Tsahkna.

Euroopa Liit kehtestas 2024. aastal Vene ja Valgevene teraviljatoodetele tollimaksud, mille eesmärk on nende import Euroopa Liitu peatada. Tollimaksud ei takista aga täielikult teravilja transiiti läbi Euroopa Liidu kolmandatesse riikidesse.

Keeld kehtestatakse, muutes 29. septembri 2022. aasta määrust nr 93 "Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine kaupade ostu keeluks seoses Venemaa Föderatsiooni agressiooniga Ukrainas, mida toetab Valgevene Vabariik". Sanktsioon keelab Venemaalt ja Valgevenest pärineva CN 10 kaubagruppi kuuluva teravilja transiidi läbi Eesti.

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.