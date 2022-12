Taani sotsid teevad paremerakondadega valitsuse

Taani sotsiaaldemokraatide juht ja riigi praegune peaminister Mette Frederiksen teatas teisipäeval, et ta sõlmib koalitsioonilepingu praegu opositsioonis oleva Venstre liberaalidega ning sel aastal asutatud tsentristlike moderaatidega. Taani senine sotside juhitud valitsus sõltus vasakerakondade toetusest.

Mette Frederikseni sõnul on uuel valitsusel kõrged ambitsioonid nii kõrge tööhõive tagamiseks, kliimaküsimustes kui ka ulatuslikus reformide paketis, vahendas Euractiv.

Koos Taani sotside juhi Mette Frederikseniga juhtisid koalitsioonikõnelusi liberaalse Venstre Danmarks Liberale Parti juht Jacob Elleman-Jensen ning tsentristlike moderaatide juht Lars Løkke Rasmussen, kes pidasid kolmapäeval ühise pressikonverentsi.

Moderaadid (Moderaterne) on uus erakond, mis moodustati Rasmusseni juhtimisel alles juunis. Varem on ta olnud Taani peaminister Venstre juhina, kuid lahkus sealt skandaaliga. Valimistel saavutasid moderaadid paremuselt kolmanda koha.

Kolmel erakonnal on kokku 89 kohta Taani parlamendi 179 kohast. Taani parlamendis on esindatud ka neli seadusandjat Gröönimaalt ja Fääri saartelt. Praktikas on aga uus valitsus suutnud saavutada vajaliku enamuse, kuna Põhja-Atlandi saadikud tavaliselt ei sekku Taani sisepoliitikasse.

Juhul kui koalitsioonileping sõlmitakse ning valitsus nimetatakse ametisse, siis saab Mette Frederiksenist teist korda Taani peaminister.

Taani senist valitsust toetasid vasakpoolsed Taani sotsialistlik rahvapartei Socialistisk Folkeparti sotsiaalliberaalne partei Radikale Venstre ning Taani ökosotsialistlik puna-roheline liit Enhedslisten – De Rød-Grønne.

Koalitsioonikõnelused on kestnud üle kuu aja, mis on Taani poliitikas tavatult pikk.

Kuna Frederikseni juhitud Taani sotsid võitsid viimastel parlamendivalimistel üle veerandi häältest, siis ei alustanud nad koalitsioonikõnelusi teiste vasakparteidega, kes on traditsiooniliselt olnud Taani sotside koalitsioonipartnerid.