Olle Horm: HK Scani Balti äride müük on raske uudis

Teisipäeval teatas HKScan börsile, et müüb 70-90 miljoni euro eest oma Eesti, Läti ja Leedu ärid Maag Grupile. Börsiteate kohaselt on need sügavalt kahjumlikud ärid – aasta esimese kolme kvartaliga teeniti kolmelt turult kokku 26,6 miljonit eurot kahjumit.

Tehingut nõustanud Sven Papp Ellex Raidla Advokaadibüroost ütles küll, et 26,6 miljonist 16 miljonit eurot oli ühekordne firmaväärtuse allahindlus, kuid ka eelmisel aastal teenisid HK Scani Balti ärid kokku 5,4 miljonit eurot maksude ja intresside eelset kahjumit.

Seatööstust Atria Eesti, mille kaubamärgid on Maks ja Moorits ning Wõro, juhtiv Olle Horm ütleb, et HK Scani vajadus kehvade majandustulemuste tõttu midagi müüa oli ilmne. "See, et nende Baltikumi osa on müügiks, need jutud liikusid juba väga ammu," rääkis Horm ERR-ile.

Kuidas HK Scani Balti ärid võiksid Maagi omanduses edasi tegutseda, ei ole Hormi sõnul praegu veel selge.

Ettevõtte tegevus on lai – põllumajandus, linnukasvatus, seakasvatus ja kui see kõik ka edasi läheb senises mahus, võiks see Hormi sõnul olla Eesti tarbijale ja rahvale puhas kuld. "Kui ei, siis on olukord teine," märkis Horm.

"Kahjumliku ettevõtte ostmise puhul ilmselgelt omanikul peab olema mingisugune plaan. Aga tänasel päeval kahjumit ümber pöörata ei olegi nii väga lihtne, arvestades turu üldseisu. Tänases maailmas lihatööstuste kasumlikkus üldse on äärmiselt madal, kui mitte öelda negatiivne, aga ju siis on neil julgem, jõulisem vaade tulevikku, kui meil," märkis Horm.

Ka Maag teatas, et enne tehingu lõpule viimist ei soovi ettevõte täpsemaid plaane teada anda.

Samas ütles Horm, et Maag Grupp on varasemalt suutnud raskustes ettevõtteid omandada ja edukalt tööle panna. "Seda alates Rannarootsist, nende piimaettevõtetest, nad on tõestanud suhteliselt jõuliselt, et see on nende jõud ja kogemus. [HK Scanile kuuluv] Rakvere on senistest hajutustest kõige suurem ja kõige võimsam. Siiamaani on nad seda harjutanud teiste ettevõtetega, vast saavad siis nüüd Rakvere ja Talleggiga ka hakkama," rääkis Horm.

Hormi sõnul on Maag Grupi võti ettevõtete ümberpööramisel agressiivne ja jõuline lähenemine ning õigete inimeste palkamine. "Asju aetakse Eesti kombe kohaselt, mitte Soome kombe kohaselt. Ettevõtted ei ole tohutult ülepaisutatud struktuuride ja tohutu rahvusvahelistele kontsernidele omase administratiivse ülepaisutatusega. Tehakse tööd ja juhtkond tõmmatakse koomale," rääkis Horm.

Sarnast sõnumit annab edasi ka Maag Grupp oma pressiteates, kus ettevõtte nõukogu liige Erik Haavamäe ütleb, et Maagi tugevus on eelkõige tugev juhtimiskultuur. Samas teates viidatakse, kuidas Maag on edukalt üle võtnud Tere piimatööstuse, Rannarootsi lihatööstuse, Jõhvi piimatööstuse ja Nigula Piima.

Kui ettevõtete koondumine ühtede omanike kätte võiks majandusloogikast lähtudes vähendada konkurentsi turul, siis Horm seda ei eelda.

"Rakvere on viimaste aastate jooksul lisaks kahjumile väga jõuliselt turuosa kaotanud. Teised, kaasa arvatud meie, oleme siin rõõmuga abiks olnud nende turuosa kaotusele. Elu läheb selle võrra raskemaks. Mingi hetk see turuosa kaotus pannakse kinni," märkis Horm.

Tervikuna HK Scani Balti äride müüki Maagile peab Horm Atria jaoks raskeks uudiseks. "Meile tekib väga agressiivne, professionaalne konkurent ja turul tekib uus teravam konkurentsisituatsioon, ma eeldan. Aga sellega läheb veel aega," rääkis Horm, samas lisades, et tarbijale võiks see muidugi hea uudis olla.

Niigi on Lidli Eestisse tulekuga lihatoodete turul konkurents tihenenud, kuigi keegi päris täpselt ei tea, kui suure turuosa on poekett haaranud. Horm märkis, et teatavaid spekulatsioone on ja Lidli sisenemine on olnud selgelt märgatav.

Maag Grupp räägib ülevõtmise teadetes ka välisturgudel laienemisest. "Maagile, eelkõige Tere, Farmi, Rannarootsi ja Rannamõisa kaubamärkidele avab tehing vastukaaluks mitu uut ust Läti ja Leedu turule," ütles Haavamäe ettevõtte teates.

Horm ütles, et laienemise võimalus tõepoolest on, sest Rakverel on küllaltki tugev positsioon Lätis ja Leedus. Samuti on Maagil positsioon Soome turul.

"Turgu on võimalik hõivata, aga küsin retooriliselt vastu, kas sealt raha on võimalik teenida, see on segasem lugu," märkis Horm.

Omaette küsimus on, kas konkurentsiamet HK Scani Balti äride ostmise Eestis ja Lätis heaks kiidab. Maag Grupp eeldab, et heakskiit võiks tulla järgmise aasta teises pooles.

Horm hindas tõenäoliseks, et konkurentsiametid kätt ette ei pane. "Maagil on konkurentsiametiga väga pikaajaline kogemus. Piimatööstuse Tere ost, olles ise suure piimatööstuse omanik. Ma arvan, et neil on selge, kuidas need asjad käivad," märkis Horm.

Maag Grupi omanikud on võrdselt 37,5 protsendiga Roland Lepp ja Aivar Saarma ning 20 protsendiga Toomas Juhani.

Maag tegutseb 1996. aastast ja tegutseb Balti riikides, Soomes ja Poolas. Maag Gruppi kuuluvad AS Farmi Piimatööstus, AS Tere, AS Rannarootsi Lihatööstus, Pouttu OY (Soome), Nigula Piim OÜ, Nigula Põllumajandusühistu, Mest Food OÜ, Mest Food UAB (Leedu), AS Meieri Transport, Poultry Meat OÜ, Maag Kinnisvara OÜ, Nordic Milk OÜ, SIA MG Piens (Läti), Eesti Piimatööstus OÜ, Deary OÜ (end. Viljandi Dairy OÜ), Estonian Dairy OÜ ja Avalon Foods Sp. z o.o (Poola).

Kontserni müügitulu oli 2021. aastal 233 miljonit eurot ja kasum 4,5 miljonit eurot. Keskmiselt töötas kontsernis möödunud aastal 1022 inimest.