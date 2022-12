Peterson: kooliõdede otsustusõigus laste vaktsineerimisel vajab arutelu

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusele määruse eelnõu, millega saaks koolilapsi vaktsineerida nende soovil ka kooliõed.

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul tekitab eelnõu segadust ja vajab muutmist. "Nii tundlikul teemal tuleb olla täpne ja üheselt selge, lapsevanemate huvide ja hirmude ning arstide ja õdede töörahuga tuleb alati arvestada, nende elu ei tohi keerulisemaks teha, kui see niigi on," kirjutas Madise sotsiaalmeedias.

Madise märkis kolmapäeval, et Eestis on vaktsineerimine seaduse järgi vabatahtlik ja alaealise vaktsineerimine otsustatakse lapsevanematega ühiselt.

Praegu puudub kooliõdedel ühtne regulatsioon, kuidas laste kaalutlusvõimet hinnata ja see pärsib neid seda tegema.

Peep Petersoni sõnul ootab ta praegu ekspertgruppide tagasisidet, et otsustada, kuidas edasi liikuda.

"Kuidas me seda lahendame, millist nõu määrusega anname või millist pädevust me anname kooliõdedele otsustamisel? Seda me arutame edasi, kõigepealt õiguskantsleriga, kindlasti lastekaitse liiduga ja kindlasti kooliõdede endiga, nii et see protsess jätkub, nii nagu ka eile sotsiaalkomisjonis soovitati. Aga siin ei ole ühemõttelist vastust, et lapsevanem saab keelata niivõrd oluliste vaktsiinide manustamist, kui laps on piisavalt otsustusvõimeline ja soovib oma keha üle kontrolli omada ja neid riske tuleviku suhtes maandada," lausus Peterson.

"Me teame, 14‑aastaselt me lubame paljusid asju lastel ise otsustada ja võib-olla siin tuleks kaaluda ikkagi lapse enda kehaautonoomia tunnustamist, nii nagu seda näeb ette põhiseadus ja võlaõigusseadus. Kindel on see, et kehtivad ministri määrused ei saa olla vastuolus võlaõigusseadusega, need tuleb muuta. Ma ei ole kuulnud, et keegi oleks algatanud võlaõigusseaduse muutmist või põhiseaduse muutmist. Nii et selles limbos me praegusel hetkel ka siis oleme. Ja kindlasti ei ole mõistlik seda keerukust jätta sinna kooliõe tasemele," ütles Peterson.

"Ma arvan, et see võlaõigusseaduse paragrahv, kus lapse huvid seatakse ettepoole lapsevanema teadmistest kaasaegsest meditsiinist, on oluline ja kindlasti selles vaimus ka meie määrus tulevikus saab olema," lisas ta.

Peterson rõhutas, et kõnealusest määruse eelnõust rääkides, ei käsitleta Covid-vaktsineerimist kooliõe juures.

"Kui me selle teemaga edasi liigume, rahulikult, spetsialistidega nõu pidades, siis võib-olla kuhugi sinnakanti see nii-öelda lisaotsustusõigus noorte puhul ka tuleb. Aga seda, et [vanemad] jäävad lõputult vastutama ja tegema otsuseid laste eest, päris nii öelda ei saa. Enamuses küll, 14. eluaastani jah, peale seda mitte nii otseselt," rääkis Peterson.