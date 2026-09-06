"AK. Nädal: kuidas iseloomustavad Ülle Madiset tema sõbrad ja tuttavad?

Ajal, kui riigikogu tulevast presidenti õnnitles, sai ta lisaks headele soovidele ühe pildi sõbralt.

"Saatsin talle pildi pohladest ja kirjutasin, et isegi pohlad rõõmustavad metsas ja hõiskavad," ütles laulja ja helilooja Siiri Sisask.

Ülle Madise ja Siiri Sisaski sõprus algas riigikogus, kui parlamendisaadik Sisask küsis seaduste mõistmiseks nõu parlamendi põhiseaduskomisjoni toonaselt nõunikult ja sekretariaadi juhatajalt. Sisask ütleb, et praegu nad omavahel poliitikast ja seadustest ei räägi.

"Tal on väga peen ja hõrk huumorimeel. Tema seltskonnas ja kogu tema perekonna seltskonnas olles sa tunned iga hetk tänu ja soojust," lausus Sisask.

Olümpiavõitja Erki Nool aga tutvus Ülle Madisega staadionil siis, kui Madise oli president Toomas Hendrik Ilvese õigusnõunik ja Nool samal ajal riigikogu liige, kes tahtis Madiselt seaduste kohta nõu küsida. Madise käis ja käib siiani regulaarselt jooksutrenni tegemas ja Nool kasutas seda hetke küsimiseks.

"Tema iseloom on järjekindel. Kindlasti on see karjäärile pühendunud – kas see iseloomujoon meile meeldib või mitte, aga ilma selleta ei saa. Ja regulaarsus, mida näitab iganädalane korralik spordi tegemine – tal on olemas eesmärk ja rutiinitaluvus ja pühendumisoskus," ütles Nool.

Tartu 15. kooli õpilasena tahtis Ülle Madise sportlaseks saada, kuid läks teisiti. Kooli lõpetas ta kuldmedaliga ja asus Tartu Ülikoolis juurat õppima. Sellel kursusel oli palju tulevasi tipptegijaid.

"No kuidas ei mäleta! Tark tüdruk oli. Hea huumorisoonega. Hästi saime läbi. Nii toona nagu ka praegu. Me töötasime ülikooliõpingute lõpul ka justiitsministeeriumis koos. Me oleme lisaks õpingukaaslastele ka töökaaslased," lausus Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Reinsalu ütles, et kui temast peaks näiteks saama peaminister, siis koostöö õpingukaaslasest presidendiga tuleb asjalik.

Vandeadvokaadi ja endise õiguskantsleri Allar Jõksi sõnul ei karda Ülle Madise oma arvamust välja öelda. Endisel ja praegusel õiguskantsleril on olnud kokkupuuteid mitmes ametis.

"Temaga vaielda või diskuteerida või arutleda mingil teemal on selles mõttes väljakutse, et ta on väga ratsionaalne – ta on väga palju lugenud, ta on väga täpne, tal on väga head argumendid ja ta kunagi ei suru sulle oma arvamust peale, ta lihtsalt selgitab oma arvamust," lausus Jõks.

Siiri Sisask ei usu, et uus amet Kadriorus tema sõpra kuidagi kõrgimaks muudaks.

"Pere taust on tal nii armas ja tugev ja nii soe, et mina ei usu, et seal saab mingit muudatust olla. Seda ei tule ja me ikka näeme ikka sooja, usaldust külvavat inimest," ütles Sisask.

Erki Nool lisas, et Ülle Madise on mõnus vestluskaaslane ja leidis, et äkki ei peaks uue presidendi sõnakasutus avalikes esinemistes alati nii perfektne ja kaalutletud olema.

"Kui ma vaatan tema intervjuusid, siis mina loodaks vabamat sõnakasutust, natuke julgemist eksida, et tuleks inimlikku dimensiooni juurde," lausus Nool.

Ülle Madisest saab vabariigi president oktoobris, pärast ametivande andmist