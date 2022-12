Armeenia süüdistab Aserbaidžaani relvarahu rikkumises

Armeenia ja Aserbaidžaani vahel suurenevad jälle pinged, Bakuu toetatud meeleavaldajad blokeerisid olulise Latšini koridori, mis ühendab Armeeniat Mägi-Karabahhiga. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas neljapäeval, et Aserbaidžaan rikkus 2020. aastal sõlmitud rahulepingut.

Latšini koridor on ainus maismaaühendus Armeenia ja Mägi-Karabahhi piirkonna vahel. Armeenia leiab, et Aserbaidžaan saatis piirkonda protestijad, et blokeerida Jerevani juurdepääs piirkonda.

Bakuu aga eitab, et saatis kohale meeleavaldajad. Protestijad väidavad, et nad on keskkonnakaitsjad vahendas Rferl.

Piirkonnas paiknevad ka Venemaa sõdurid. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova väljendas olukorra pärast muret ja avaldas lootust, et liiklus Latšini koridoris taastub.

"Venemaa kaitseministeerium ja rahuvalvekontingent on olukorra leevendamiseks teinud palju tööd ja ootame, et lähitulevikus taastub transpordiühendus täielikult," väitis Zahharova.

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et Aserbaidžaan rikkus 2020. aastal sõlmitud rahulepingut. Mägi-Karabahhis on nüüd puudus autokütusest, esmatarbekaupadest ja ravimitest.

Aserbaidžaani meedia teatel nõuavad nüüd protestijad, et Bakuu kehtestaks kontrolli Latšini koridori üle.

Mägi-Karabahhis elavad etnilised armeenlased. Rahvusvahelise õiguse kohaselt kuulub piirkond Aserbaidžaani koosseisu ning see on tekitanud pingeid kahe riigi vahel.

1990. aastatel toimunud sõja käigus vallutasid Armeenia ja Mägi-Karabahhi väed piirkonna ja ümbritsevad alad, kuid Aserbaidžaan vallutas need 2020. aasta sõja käigus suuresti tagasi.