Pärnu uue kunsti muuseumis näeb Kihnu jõulupuud

Kihnu jõulupuu on tegelikult mänd. Mitte et Kihnus üldse kuuski ei kasvaks, aga neid on seal nii vähe, et keegi ei võta neid jõulupuuks. Aga kaunistatud mänd on peaaegu sama ilus kui kuusk.

Uue kunsti muuseumisse jõululaadale tõid aga Kihnu käsitöömeistrid omakootud kindaid ja sokke, need on parimad jõulukingid. Ja siis hakkas Roberti Marta õpetama, kuidas valmistada säärepaela. Need paelad on pulmas olulised, nendega seotakse kokku veimekingid. Aga Marta ütleb, et kõiki käsitöönippe ta siiski ei mõista.

"Kõike asju ei mõista, aga riided teen omale selga küll. Körti olen kudunud ning lastele ka õpetanud.. Mingisugused asjad on sellised, mida ei mõista. Niplispitsi ma ei ole teinud. Kihnus koolis iga päev õpetatakse lastele. Seda hirmu ei ole, et (oskused) ära kaovad," lausus Marta.

Marta õde Maruse Helmi on ka tubli kinda- ja sokikuduja.

"Talvel pole ju muud teha, kui ikka nokitsed. Vahel läheb öösel ka uni pealt ära ja jälle hakkad kuduma või midagi tegema. Siis on hea, kui midagi teha on. Need, mis ma suveks kudusin, osteti kõik ära, midagi ei jäänud järele. Nüüd sai mõned veel kududa ikka," ütles Helmi.

Käsitöö kõrval on võimalik osta ka Kihnu toite. kõige eksootilisem nendest on hülgekonserv, see on kindlasti paljudel veel maitsmata. Hüljest kutsuvad kihnlased karvakalaks.