Leke: kaks kolmandikku Saksa armee moodsatest suurtükkidest ei tööta

Ajaleht The Times kirjutab, et meediasse lekkis Saksamaa kaitseministeeriumi viimane hinnang, millest selgub, et kaks kolmandikku Saksamaa kaasaegsest suurtükiväe varustusest on kasutuskõlbmatu.

Saksamaal toodetud liikursuurtükk Panzerhaubitze 2000 on maailma üks võimsamaid haubitsaid. Haubitsa arendasid 1990. aastatel välja Saksamaa kaks suurimat relvafirmat. Saksamaa on tarninud Ukrainale 14 sellist haubitsat. Vähemalt kuus on aga saadetud varuosade nappuse tõttu Leetu remonti, vahendas The Times.

Sarnased probleemid on ka Bundeswehril. Saksamaal on 105 Panzerhaubitze 2000 haubitsat. Ajalehe Bild jagatud aruande kohaselt on Saksamaa armee käsutuses praegu vaid 73 Panzerhaubitze haubitsat. Ainult pooled neist töötavad, veel 18 on remondis.

Hiljuti selgus, et kõik 18 õppusel osalenud Saksa lahingumasinat lakkasid töötamast. Need Puma jalaväe lahingumasinad peaksid osalema järgmisel aastal NATO kiirreageerimisüksuses VJTF.

Bundeswehr soetas Pumad kuue miljardi euro eest. Üks masin maksis 17 miljonit eurot, teatas The Times.

Pumaga seotud probleemide tõttu peab Bundeswehr kasutama tihti nende eelkäijaid, 1970. aastatel toodetud Mardereid.