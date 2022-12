Orbani sõnul tuleb europarlament oma senisel kujul laiali saata

Ungari peaminister Viktor Orban ütles neljapäeval, et Euroopa Parlament tuleb laiali saata. Orbani sõnul tuleb luua uus europarlament, mis esindaks rohkem liikmesriikide huve.

Orban väitis, et hiljutine skandaal europarlamendis näitas, et praegused korruptsioonivastased meetmed on täielikult läbi kukkunud, vahendas Politico.

"Kui tahame taastada avalikkuse usaldust, siis tuleks Euroopa Parlament kaotada," ütles Orban.

Orban tegi ettepaneku luua uus Euroopa Parlament, mis koosneks liikmesriikide delegaatidest. "See tagab suurema järelevalve, vastutuse ja usaldusväärsuse. Andke kontroll tagasi liikmesriikidele," ütles Orban.

Euroopa Parlamenti raputab praegu korruptsiooniskandaal, mis kannab nime Qatargate. Belgia politsei pidas kinni mitu europarlamendiga seotud inimest. Kahtlustuste kohaselt on kinnipeetavad seotud Katari huvide esindamisega.

Euroopa Liidu poliitikud kritiseerivad tihti Orbani juhitud Ungari valitsust. Ungari on Euroopa Liiduga tülis oma demokraatia olukorra pärast, mida EL-i hinnangul ohustab kohtute, ajakirjanduse, kodanikuühenduste ja teadlaste survestamine.