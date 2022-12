Bussiliinide mahud ei kasva, raha läheb siiski rohkem kui 2022. aastal

Transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas rääkis ERR-ile, et: ligikaudselt läheb raha 75 miljonit summas, aga suures plaanis edastas enamik ühistranspordikeskusi taotlusi samas liinimahus, mis käesoleval aastal.

Nii näiteks sõidetakse Tartumaal riigi toel ka järgmisel aastal veidi üle 4,1 miljoni liinikilomeetri.

MTÜ Tartumaa ühistranspordikeskuse juhataja Maikl Aunapuu sõnul on soov siiski kilomeetreid uuel aastal juurde lisada. Juba käesoleva aasta viimane kvartal näitas, et sõitjate arv on kasvutrendis ning täiendavaid väljumisi oma eelarvevahendite piires lisati sügisel juurde Elva ja Luunja suunal. Uueks aastaks planeeritakse liinimahtu suurendada 110 000 kilomeetri võrra ning lisanduva mahu aitavad kinni maksta kohalikud omavalitsused, lisas Aunapuu.

"Peamegi tänama Tartu linna, Kambja valda, kes on siis oma rahaga õla alla pannud ja hetkel käivad läbirääkimised ka Nõo vallaga. Kohalikud omavalitsused siis oma eelarvetest on aidanud meid siis sellest olukorrast hetkel välja," ütles Aunapuu.

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk ütles, et reisijate arvu kasvu nii linna- kui maaliinidel võrreldes eelmise aastaga on märgata ka Pärnumaal ja seda vaatamata asjaolule, et Pärnumaa on üks nendest vähestest maakondadest, kus kõik inimesed maakonnaliinidega tasuta sõita ei saa.

"Meil tõusid piletihinnad nii linna kui maaliinidel esimest juulist ja ütleme ka see piletitulude kasv on märgatav. Me korjame poolteist miljonit eurot linna- ja maaliinidel piletitulu igal aastal. Et kui see ei ole raha, milline peaks siis raha olema?" lisas Kärpuk.

Kärpuk ütles, et piletitulu tõttu on nende seis stabiilsem. Riigilt loodetakse dotatsiooni saada summas, mis lähtub eeldusest, et liinikilomeetrite maht järgmisel aastal Pärnumaal ei kasva: "Võrreldes selle aastaga see summa on siis suurem ainult niipalju kui me prognoosime tarbijahinnaindeksi kasvu võrreldes selle aastaga, sest vedajatele me maksame kilomeetri eest just summa, mis siis indekseeritakse indeksi muutusega. Kindlasti on Pärnu maakonnas riigi toetuse vajadus väiksem piletitulude võrra."

Ruubase sõnul ei ole muudatusi uuel aastal oodata ka piletihindades. Need maakonnad, kus praegu saavad kõik inimesed tasuta bussiliiniga maalt linna, saavad seda hüve kasutada ka uuel aastal.

Ka Aunapuu ütles, et Tartumaa ühistranspordikeskuses ei ole olnud arutelusid nullpileti kaotamise teemal: "Kui riik eraldab meile järgmiseks aastaks liinikilomeetreid sama palju kui käesolevaks aastaks, siis meil ei ole vajadust piletihinda kehtestada."